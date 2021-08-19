角逐國民黨主席 朱立倫回鍋再戰 稱當總教練無意爭大位

國民黨前主席朱立倫回鍋再戰黨主席，對手屢質疑朱是將主席一職當跳板，徐圖2024總統大位。朱接受聯合報專訪表示，當選會做稱職總教練，「黨有最強、最好、能夠勝選的候選人，當然沒有包括我」。（記者周志豪／攝影）

台灣 2024年大選，國民黨 前主席朱立倫此時回鍋再戰黨主席，對手屢質疑朱是將主席一職當跳板，徐圖2024總統大位。朱接受聯合報專訪表示，當選會做稱職總教練，「黨有最強、最好、能夠勝選的候選人，當然沒有包括我」。

至於是否可能在2022年縣市長選舉或2024年總統大選，以「總教練兼球員」方式參戰？朱立倫說，他現在不會去想這件事，先把最好的選手推上來。

問及其大學同學、台北市長柯文哲與建中同窗、副總統賴清德在2024年都參戰，會不會形成同窗之戰？朱立倫表示，那很好啊，他這個同窗是很好的總教練，會打贏對方。

朱立倫認為，黨主席不是球隊投手，而是總教練，重要工作是把球員調度好；若當選，2024年總統大選會用最無私無我態度、公平合理機制，推出黨最強候選人。

對國民黨2024年總統大選可能人選，朱立倫表示，若看各種民調、地方首長滿意度、政治聲量、各界反應、個人意願，點名如新北市長侯友宜等人很正常，但台灣政治情況有時半年就可能有劇烈變化，不能排除將來有傑出人才出現。

外界質疑，前主席吳敦義2019年提名黨總統候選人時也稱會無私。朱立倫回應，人生經過挫折與歷練後都會成長，自己親身體驗的挫折，以及國民黨面對過的挫折，回任主席後都不會再犯。

朱立倫說，下任主席的工作重點，應是提出2022年地方選舉最好的一系列候選人名單，團結一致打贏。若2022年選舉大勝，是否順勢選總統？朱回應，2022年大勝證明他這個總教練能無私無我推最強候選人，不是更好？

談到明年九合一選舉是否可能有藍白合作？朱立倫說，國民黨唯有更強，能成為領導在野的力量，民進黨才會怕；國民黨唯有捍衛國父孫中山創建中華民國、故總統蔣經國建設保衛台灣與民主自由理念等三個正藍，才不會被民眾黨蠶食。

朱立倫表示，今天與其去談任何跨黨合作，不如讓國民黨更強，強才有本錢；允諾若他當選，會在半年之內，透過選戰提名布局，將戰將與陣勢擺出來，讓大家看出國民黨的戰鬥力，獲得社會更多支持。

朱立倫說，他現在不是正常人或邊緣人，就是回歸做一個朱立倫，回到做他自己。