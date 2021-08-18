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最大共諜案？ 台退役少將遭搜索 涉滲透前國防部副部長

記者張宏業／台北報導
空軍退役中校魏先儀涉國安法以新台幣30萬交保。（記者張宏業／攝影）
空軍退役中校魏先儀涉國安法以新台幣30萬交保。（記者張宏業／攝影）

中共中央軍委政治工作部廣州分局，九年前指派香港謝姓商人赴台，透過退役空軍少將錢耀棟、退役中校魏先儀發展共諜組織，鎖定台灣國防部前副部長張哲平滲透，張妻謝漢秋甚至被招待赴深圳旅遊，並收受兩瓶中國國酒茅台餽贈，若張成功被吸收，恐成史上最大共諜案；調查局國安站昨搜索約談錢、魏兩人，台北地檢署19日凌晨依違返國安法以新台幣20萬、30萬交保。

至於張哲平與謝漢秋目前暫列證人，將釐清是否有涉及違反國安法情節；張哲平原是接任台參謀總長人選，卻疑涉入共諜案中箭落馬，調任國防大學校長，有無交付或洩漏機敏情資，有待進一步調查。

錢耀棟昨晚抵達北檢時，立即被大批媒體包圍，媒體問他有無涉及共諜？原本低頭的他瞬間回應說體「讓開」，示意媒體不要阻擋他走路的動線。

據調查，謝姓商人並無軍方背景，他在香港期間疑被中國國台辦吸收，利用來台經營船務名義，暗中發展共諜組織，由於他與軍方人士接觸過於頻繁，遭台灣調查局國安站跟監蒐證多年，但2018年底一次行動蒐證過程中，專案小組疑打草驚蛇，讓他起了戒心，旋即搭機離台，迄今近三年未入境。

專案小組去年原來研析謝姓商人應會再來台，想趁入境時進行收網行動，無奈跟監行動曝了光，謝男直到今年都沒入境，全案能否有足夠事證認定張哲平夫妻違反國安法，就差謝男這塊拼圖。

調查顯示，謝漢秋曾被邀請赴深圳旅遊，時間長達一周，全程旅費及食宿疑由國台辦買單，回程還致贈中國高級伴手禮「茅台」，檢調懷疑國台辦想攏絡謝女，進而搭上時任空軍作戰指揮部指揮官的張哲平，刺探空軍機敏情資。

中共軍委政治工作部廣州分局轄下的廣東省海外聯絡辦公室，2012年起指派謝姓商人來台，先透過魏先儀牽線，邀約謝漢秋至桃園石門水庫一間活魚三吃餐廳餐敘，過程全被調查局錄影蒐證。

謝姓商人不僅密集宴請謝漢秋，2016年從香港入境時，又透過魏先儀及錢耀棟牽線，邀約張哲平及多名空軍高階軍官，在新店的餐廳飲宴，由於謝男意圖在台發展組織，錢耀棟、魏先儀被認定違反國安法。

空軍退役少將錢耀棟涉國安法20萬交保。記者胡經周／攝影
空軍退役少將錢耀棟涉國安法20萬交保。記者胡經周／攝影

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