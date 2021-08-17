連勝文千字文 表達對國民黨中央不滿 辭智庫副董事長

國民黨主席江啟臣當初在智庫副董事長連勝文的支持下出馬參選，但兩人關係已生變。本報系資料照片

國民黨 智庫副董事長連勝文 今天與要參選黨主席的前主席朱立倫連袂拜訪台北市議會，連勝文稍早在臉書表示，黨務中立是維持黨團結的重要基礎，為了貫徹這個理念，他宣布即日起，辭去國民黨智庫（國家政策研究基金會）副董事長及董事職位。

連勝文也呼籲國民黨中央相關單位同仁，都應該在黨內選舉中，嚴格遵守中立，千萬不要因黨務不中立，造成黨再度分裂，若無法維持完全中立，就應離職。

連勝文表示，他任職智庫期間，看見智庫與黨內其他部門在橫向聯繫上的困難。解決管理上的問題，有賴於黨中央高層透過溝通、協調並確實執行相關決議，才能真正整合黨有限的資源。也不會像現在黨內各部門，再加上地方，變成多頭馬車、各吹各調，無法發揮整體的戰力。

連勝文也劍指國民黨中央，表示「黨內某些同仁認為不要逆時鐘，也不太重視相關意見」。甚至在疫情 爆發前某次黨內會議中，某部門同仁可能是被民進黨認知作戰迷惑，或被綠媒網軍洗腦，居然直接批評國民黨主張購買的BNT是中國疫苗，這種發言，真令人氣餒。

連勝文說，國民黨智庫過去乃是兩岸交流重要的二軌管道，也曾與對岸智庫共同探討許多重要的議題。然而過去一年多，因新冠疫情的阻撓，同時因顧慮黨中央真正的想法，相關交流幾乎全部中止，此點頗令他感到遺憾。未來若要重新開始交流，恐怕要花更多心力。

連勝文說採購BNT疫苗這種救人命的事情，早已超越了個別政黨利益。國民黨錯失超前部署的機會，又因顧慮會被抹紅，在關鍵時刻無法當機立斷，那就只能眼睜睜看著別人變成英雄，而國民黨卻被批評成「防疫一事無成」，令人扼腕。

連勝文表示，國民黨智庫做的各種民調中也顯示，國民黨地方縣市首長民意支持度非常高，與黨的支持度，存有相當落差。而這種落差似乎已經變成一種趨勢，這對明年選舉，會產生何種衝擊？他說，他真的很擔心，若這種趨勢持續下去，國民黨未來恐怕連募集資源都很困難。

連勝文更意有所指的說，政治家應該重視的是個人聲量？還是組織整體未來的生存與發展？人都喜歡掌聲而害怕噓聲，但當國民黨處在逆境時，若不能堅持對的原則而隨波逐流，那終究也只能小打小鬧，最終變成進退失據，左右為難。