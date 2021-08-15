輝景在美掛牌 台灣生技業首例

源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

源榮生技關係企業、美國 輝景生技醫藥（ABVC BioPharma）已於8月3日成功掛牌那斯達克（NASDAQ）資本巿場，為台灣 第一家成功在美國掛牌的生技公司，可說是生技業的台灣之光。

美國輝景生技醫藥是一家臨床階段的生物製藥公司，該公司正在開發六種藥物和一種醫療器械ABV-1701/Vitargus®，並致力於開發血液腫瘤疾病、中樞神經系統和眼科創新醫藥產品，開發治療的解決方案。

在台灣，源榮生物科技和美國輝景生醫都隸屬萊特生醫集團，研發中心坐落於新竹生物醫學園區。源榮生技和美國輝景生醫共同開發多項癌症 免疫合併療法，其中胰臟癌合併療法已取得美國食品藥物管理局（FDA）的核准，同意進行二期臨床試驗，期能降低癌症治療的副作用，並提高其療效。

源榮生技計畫總主持人蘇喜表示，源榮已掌握三項癌症合併治療及兩項代謝症候群新藥產品線，其中胰臟癌合併治療新藥產品已獲得美國FDA 二期人體臨床試驗許可（IND），並在去年正式啟動二期臨床試驗；同時，源榮生技也和同集團的滙特生技，在台灣共同開發眼科創新醫材、人工玻璃體Vitargus，這項醫材可治療視網膜剝離等病症。該人工玻璃體已於澳洲完成一期人體臨床試驗，預計今年第4季規畫下一階段全球臨床試驗，源榮生技擁有人工玻璃體Vitargus台灣地區授權。

美國輝景生醫和萊特生醫集團的專利技術，源自國家衛生研究院、工研院和醫藥工業技術發展中心等國家級財團法人機構。源榮技術長王以莊表示，開發新藥都以通過美國FDA為前提，完成第一、二期臨床試驗，驗證新藥安全性和有效性後，將和國際大藥廠洽商專利技術授權事宜，共同推動全球性三期臨床試驗，以期進軍全球，造福全人類健康。

王以莊指出，現正計畫進行樞紐臨床研究，為一項多國和多中心的臨床試驗，其中包括澳州、美國、日本、泰國、台灣和中國，建立全球和區域合作夥伴，授權期間，即可依里程碑收取授權金，並在新藥上市後收取銷售權利金，源榮生技擬於2023年補辦股票公開發行，同時掛牌興櫃市場。