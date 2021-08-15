只有27名學生的國小 照顧近百歲榕樹病癒新生

台灣花蓮縣月眉國小一棵近百年老榕樹被評為「全國最美校樹」之一，承載著歷屆校友的兒時回憶，也連結學校、社區與部落，深具歷史感情。(中央社)

台灣 花蓮縣月眉國小一棵近百年老榕樹被評為「全國最美校樹」之一，校長廖仁藝說，獲得的獎金準備為老樹「加餐」，買肥料為植物施肥，也將為老榕樹重新設計解說牌。

月眉國小操場旁的老榕樹，根據校史記載，在1929年間因遭逢颱風侵襲，學校從原先校地遷移至現址後，由當時校長周峰永所栽種，至今樹齡92歲；1995年花蓮縣政府列管保護，編號017號，是縣內重要的綠色資產。

廖仁藝今天受訪表示，2016年時發現校內這棵老榕樹原本茂盛的枝葉竟乾枯、掉落，彷彿得了「樹癌」般奄奄一息。當時除通報縣府農業處，全校師生討論後決定由校長署名寫信向外界求援，籌措整治經費。

縣府獲報後，特別聘請行政院農業委員會林業試驗所樹木病蟲害專家傅春旭博士現勘，發現老榕樹的根部嚴重受褐根病菌侵害，於是採用花東首例的切除工法技術及周遭土壤燻蒸消毒來救治老樹。

廖仁藝指出，學校有27名學生，8成為附近阿美族部落族人，阿美族人傳統習俗認為萬物有靈，因此對老榕樹相當崇敬；老榕樹承載著歷屆校友的兒時回憶，也連結學校與社區、部落，深具歷史感情。

治癒後的大榕樹沒有根系，僅靠著鋼材支架與新生的氣根撐起整個樹體，乍看如同漂浮在天空中，因此有「空中之樹」的稱號。

福田樹木保育基金會日前舉辦2021年「全國最美校樹」選拔活動，月眉國小的空中之樹（榕樹）與苗栗縣斗煥國小百年琉球松群、彰化縣溪州國小樟樹與羅漢松同獲「全國最美校樹」，可獲得老樹養護金新台幣5萬元的獎勵。

廖仁藝說，希望有老樹陪伴的校園生活讓學生難忘，曾在樹下舉行過2次儀式性活動，請來部落頭目祈福，也舉辦過認識植物、解說員比賽等。感謝這次機會，可說是環境教育 的小成果；也很高興能獲獎、拿到獎金，已和老師們討論，大家認為應該要讓老樹開心一下，為它「加餐」，所以打算購置肥料，除了老樹施肥，校內農園、植栽都受益。

另外，老榕樹下原本設立的解說牌因雨水而鏽蝕損壞，也準備一併換新。