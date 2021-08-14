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台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

中央社／台北14日電
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。

「斯卡羅」劇情改編自小說家陳耀昌「台灣文學獎」金典獎長篇小說原著，故事以1867年屏東發生的「羅妹號事件」為主題，描述琅𤩝十八社大股頭Tou-ke-tok（漢名卓杞篤）和法裔美國駐廈門領事李仙得簽訂南岬之盟的歷史事件。

「斯卡羅」改編自陳耀昌的作品「傀儡花」，陳耀昌也在臉書分享創作歷程以及讓步更名為「斯卡羅」原因。

陳耀昌回憶，他在2012年春天一趟屏東的「荷蘭公主廟」之行中，因看見廟邊船骸引發的好奇之心，進而影響「傀儡花」寫作，斯卡羅族群的重現，以及台灣影視史的重要里程碑。

陳耀昌說，當初寫台灣史小說，心中的夢想就是拍成日本大河劇。沒想到小說竟得了「台灣文學獎小說經典獎」，更因此夢想成真。「傀儡花」在2016年出版，2018年就有幸被公視董事長陳郁秀看上，且時機湊巧，能有文化部國發基金經費補助。2018年3月，「傀儡花大河劇」要開拍的訊息正式宣布。

陳耀昌指出，「傀儡花」更名為「斯卡羅」，其實見仁見智。「小說化歷史」的初衷是強調歷史，當然回歸歷史。曾有不少原住民朋友表示，「傀儡」本是歷史名詞，並且加上「花」，明顯無歧視之意。

陳耀昌說，他強調「族群和諧」也讓步接受，希望看到顯現在螢幕上的台灣史實。今天欣見「斯卡羅」三字，自30多年前山林作家楊南郡與徐如林寫「斯卡羅遺事」變成大家琅琅上口的詞語，讓這個曾經活躍於台灣史的族群復活。

從小說到電視劇，陳耀昌對「蝶妹」這個角色特別有感。他說，蝶妹是書中眾多歷史人物之外，唯一被杜撰出來的串場角色。沒想到這個角色出版後，受到眾多讀者喜愛，又因為「斯卡羅」能具象化。

導演曹瑞原也在開播前透過「斯卡羅」臉書粉絲專頁分享，指出一部片不需要去、也不可能去承載所有歷史的真相，「首先要讓影片動人、要讓影片好看，如此後續的觀眾反饋與互動及歷史學者的觀點才是最後的寶石。這也才是影視作品的價值」。

曹瑞原說，台灣過往的歷史，像是散落的碎片。「斯卡羅」是第一片，之前大部分影片都止於日據時期，但也只是其中一小片，「希望未來，我們可以一起慢慢拼出那個『母親』的容顏！也就是一直孕育我們的這個島嶼、這片土地的真正面貌」。

「斯卡羅」全劇共12集，台北時間起每周六晚上9時在公視首播，每周連播2集；公視+、LINE TV、Netflix、myVideo、中華電信MOD、Hami Video也將跟播。另外，30日起，文化部全新英文國際影音串流平台Taiwan+搶先在海外地區獨家首播，一次上架前6集，讓全球觀眾先睹為快。

台劇「斯卡羅」14日開播，原著「傀儡花」作者陳耀昌（圖）表示，故事中的「蝶妹」是...
台劇「斯卡羅」14日開播，原著「傀儡花」作者陳耀昌（圖）表示，故事中的「蝶妹」是眾多歷史人物之外，唯一被杜撰出來的串場角色，沒想到「蝶妹」受到眾多讀者喜愛。（公視提供）

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