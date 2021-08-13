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美國都禁投資了… 台灣有35檔基金投資中國軍火工業

中央社／台北13日電

針對台灣有35檔投信基金投資中國地區，並涉及國防軍火或人權爭議相關企業，台灣金管會13日發出4點說明，強調已提醒投信事業，應注意相關風險，落實盡職治理，避免投資人權爭議或軍火武器標的。

美國政府今年6月公告，中國59家軍火工業應列為禁止投資對象，有媒體報導，台灣目前有35檔基金投資這類中國國防工業公司。

對此，金管會做出四點說明：

第一，投信事業運用投信基金資產進行投資，應秉持專業及誠信原則，謹慎投資並進行相關風險控管。

第二，現行39家投信業者均已簽署「機構投資人盡職治理守則」，根據守則內容，業者應肩負盡職治理責任，將被投資公司在環境、社會及公司治理（ESG）等面向表現納入考量，於執行投資時，宜考量被投資標的發行公司的公司治理情形，包括是否善盡環境保護、企業誠信及社會責任等，作為投資參考的規範。

第三，已提醒投信事業，於運用基金資產時，應注意被投資公司的公司治理情形，避免投資人權爭議或軍火武器等相關標的，若投資標的涉及中國地區，應注意相關政治、ESG及投資風險，以保護投資人權益，後續將持續注意其投資情形。

第四，也會就投信基金投資中國地區標的的相關控管機制，請相關部會提供意見。

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