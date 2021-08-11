台北「天下雜誌」創辦人殷允芃 耕耘40載 交棒6人

資深媒體人殷允芃（圖）11日宣布將「天下雜誌」管理責任交棒給6名專業經理人。圖為2010年12月殷允芃獲頒卓越新聞獎「新聞志業終身成就獎」。（中央社檔案照片）

台灣 資深媒體人、「天下雜誌」創辦人殷允芃今天在雜誌官網宣布，在「天下雜誌」創刊40周年之際，她將把管理天下雜誌群的責任交棒給6名專業經理人，盼開創嶄新旅程。

現年80歲的殷允芃是「天下雜誌」群創辦人、董事長兼總編輯長，旗下包含「天下雜誌」、「康健雜誌」、「CHEERS雜誌」、「親子 天下雜誌」及天下雜誌出版事業，曾榮獲「十大傑出女青年」、多次金鼎獎主編及公共服務獎等國內外獎項，並在今年榮獲2021年度卓越新聞獎（SOPA）終身成就獎。

殷允芃表示，「天下雜誌」創刊於1981年中美斷交之際，台灣面臨國際孤立、資訊稀缺封閉的時刻；40年後的今天，科技網路發達，世界改變的速度越來越快，亦複雜曖昧不明，盼「天下雜誌群」提供正確的方式來解讀這多變的世界，追尋希望而非絕望，並追求美好而公平的社會。

殷允芃說：「凡事皆有時，A time for all seasons，在與『天下』努力了40年後，迎向未來的路上，我決定交棒，由下一代的專業經理人來領隊前行，開啟下一段的旅程」，並以圖列舉出6人。

包含「天下雜誌」及「康健雜誌」董事長吳迎春、「天下雜誌」執行董事鄭宜媛、「天下雜誌」共同執行長吳琬瑜與葉雲、「天下雜誌」總編輯陳一姍以及「親子天下」董事長兼執行長何琦瑜。

殷允芃說，她們各有專長，善於自修自得，都在「天下」歷練多年，由於她們的努力、熱心參與和貢獻，共創「天下雜誌」的今天，「我將在旁為大家加油打氣」，並承諾「天下雜誌」群會繼續提供優質、可信、有益、有用的新聞報導，內容、產品和服務為目標，發揮積極影響力，堅信理想與溫暖的必要。