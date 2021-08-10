參議員譚美建議 將台納入國民警衛隊「夥伴計畫」

美國聯邦參議員譚美10日表示，將讓台灣成為州國民警衛隊的合作對象，建議美台共同實施軍事訓練。譚美6月和參議員蘇利文、昆斯曾搭乘軍機訪問台灣，會中針對疫苗分享和抵禦中國侵略有不少討論。（中央社）

美國 聯邦參議員譚美 10日表示，將讓台灣 成為州國民警衛隊的合作對象，建議美台共同實施軍事訓練，並指示國防部尋求更多與台灣軍隊的訓練機會，「當談到台灣與台灣海峽時，你會看到美國更加持續的且明確的存在。」

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）邀請參議院軍事委員會委員譚美（Tammy Duckworth）對談印太地區國安政策，她6月和參議員蘇利文（Dan Sullivan）、昆斯（Chris Coons）搭乘軍機訪問台灣，會中針對疫苗分享和抵禦中國大陸侵略有不少討論。

譚美說，「高度關切中國意圖奪取台灣」，美國會制止中方，比起當中方採取行動後再將其逐出台灣領土，不如在事前讓中方了解奪取台灣成本甚高，在精算過後連試都不要試。

譚美提到將台灣納入國民警衛隊的「州合作夥伴計畫」（State Partnership Program），根據國民警衛隊網站所載，各州國民警衛隊與不同國家建立合作互利關係，目前已和全球89國擁有82項夥伴關係，促進國際軍民合作；這項計畫由國民警衛局管理，以國務院外交政策為指導，各州負責執行。

譚美說，她的選區伊利諾州已和波蘭建立27年的合作關係，自己從軍之初就和波蘭軍人一起受訓；她建議把台灣加入這項計畫，讓台灣與美國某州合作，聯合軍事訓練並整合，成為一種常態關係，若發生事故需要美軍，雙邊合作不需從零開始。

此外，譚美說，在今年度國防授權法（NDAA）中，指示美國國防部尋求更多與台灣軍隊的訓練機會，「當談到台灣與台灣海峽時，你會看到美國更加持續的且明確的存在。」

除了台灣，譚美也談到澳洲、越南和泰國等印太合作夥伴，稱美國需聯合盟友應對中國在印太地區的行動。

譚美說，中國強調在印太地區的存在，且將商業經濟、政府和國安因素包裹在一起，遍布印太地區的中方漁船根本就是偽裝的軍艦，漁船上夾帶大陸軍方人員，以捕魚之名行占領領土之實，並應北京要求施以戰略軍事行動。

「美國不是這樣做事的」，譚美說，正如同國會今年春天討論美國在印太國安議題，今年秋天也會著手討論在該區域的經濟議題，討論美國在印太地區的存在以及為中國大陸在該地區的國安與經濟活動提出替代方案。

此外，譚美在會中分享協助台灣取得疫苗的過程，她表示，中國對台灣實施疫苗封鎖，強迫台灣只能向中方購買新冠疫苗，並以終止貿易協議為由壓迫其他國家不得與台灣交易，台灣是全球唯一被中國施以疫苗封鎖的國家。

譚美說，當他們人在南韓時，還不確定能否順利訪問台灣，因沒有商業航班可接駁，直到美國政府同意，並派軍機協助讓他們得以快速來台宣布捐贈疫苗。

譚美表示，還記得前一天晚上和南韓外交部長等人吃飯，無法向對方透露隔天要訪問台灣，擔心這會使南韓陷入面對中國的困境；所以那次訪台，三位參議員深夜搭車兩小時到美軍駐南韓基地，轉乘軍機來台訪問三小時，訪問時間很短，不過非常值得，因為台灣應當知道，美國不會拋棄台灣。