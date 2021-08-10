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蔡英文明與政院開會談5倍券振興經濟 最快8月底推出

記者陳熙文、鄭媁／台北報導
台行政院將推出五倍券振興經濟。(本報系資料照片)
台行政院將推出五倍券振興經濟。(本報系資料照片)

台灣新冠肺炎疫情降溫，日確診數持續走低，台行政院將推出五倍券振興經濟。據了解，蔡英文總統明上午將與行政院長蘇貞昌於總統官邸開會，討論五倍券內容；而行政院目前規畫，最快8月底就會對外公布五倍券細節。

台行政院擬推振興五倍券，據悉，將比照國幣防偽等級，一套10張包括3張1000元(新台幣，下同)、2張500元、5張200元，預計交由中央印製廠印製。五倍券現規劃紙本券與數位券，紙本除可在郵局實體購換，並規劃全國1萬1000家超商可預約購換；數位部分，將可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。而五倍券在全國實體店家、攤商皆可使用，並適用特定電商，不過繳納水費、電費、罰金、勞保費、健保費、國民年金保險費，皆不在適用範圍。

據知情人士指出，蔡英文在當地時間明日上午10時30分將於官邸與行政院長蘇貞昌、秘書長李孟諺、行政院政委兼發言人羅秉成等見面，討論五倍券相關政策。

至於行政院何時將正式公布五倍券細節？據悉時程一直難以決定，有行政院官員指出，原來考量疫情嚴峻，本來預計要等到11月，後來隨著疫情降溫，時程也提前至9月中下旬。據了解，行政院現在擬在8月底行政院院會中對外正式公布。

疫情 保費 蔡英文

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