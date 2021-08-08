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農曆7月「鬼門開」 民俗6大NG行為5種穿著要注意

記者陳宏睿／台中即時報導
農曆七月鬼門開，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙談鬼月的民俗禁忌。圖／本報系資料照
農曆七月鬼門開，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙談鬼月的民俗禁忌。圖／本報系資料照

今天是農曆7月1日，進入俗稱「鬼月」的民俗月，民俗專家楊登嵙建議，農曆七月期間，有6大禁忌，包括不要結婚、不要開市、不撿紅包、喪禮祭祀場合不亂說話、不玩碟仙、不踩踏冥紙等6大禁忌，以免在農曆七月招來不好的磁場，減損運勢，另外，農曆七月，穿衣也要特別注意，切忌不要披頭散髮、穿著破洞衣服，會讓好兄弟認為是同類，而「卡到陰」。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，農曆7月1日剛好遇到國曆8月8日父親節，雖然農曆七月「鬼月」是傳統民俗信仰，不管民眾信或不信，建議還是抱著尊重的心態，上述6件事要避免外，穿著的衣服、方式也要特別注意，避免招來不好的磁場。

楊登嵙說，首先，穿著要注意禁同色系穿搭，例如全黑、全白、全紅，黑白衣服無論是男生或女生，一定都是衣櫥常見衣物，但農曆七月要避免整身同色穿搭，若是連身洋裝可用其它配件來「增添顏色」。

他說，全黑在農曆七月容易招陰，招來好兄弟；全白恐讓好兄弟以為有喪事，招來好兄弟找同類；另外，全紅的衣服也要注意，全紅會讓好兄弟想到血，想到祂過世的情境而跑來，觸景傷情，做出傷害生人的事。

他指出，其次是禁穿過於暴露、露肩衣服，農曆七月有許多「色鬼」徘徊，特別喜歡衣服暴露的女生，尤其身穿「露肩」款式的女性；人在肩上及頭頂共有3道火（三昧真火），色鬼會想盡方法引導好朋友拍妳的肩或頭，萬一這火被拍滅了，好兄弟就容易上身。夜晚要避免穿過於暴露的衣服，若是白天這樣穿，要避免去陰氣較重的地方（墳場、醫院、靈骨塔、屠宰場、廢棄房子等），怕吸引色鬼注意及卡到陰。

他說，第三、禁穿破洞風的衣服，農曆七月還要避免「刷破設計風」的服裝，例如最常見的破褲等等，穿破衣、破褲容易讓好兄弟認為你是「窮鬼」，進而把你當同類，這樣就容易卡到陰。

他說，另外，農曆七月禁止結婚，所以也禁穿婚紗穿婚紗會讓好兄弟忌妒，因為很多好兄弟都單身。最後是禁披頭散髮，鬼月不可長髮過腰或披頭散髮，穿著鬼裝或鬼面具，會讓好兄弟以為你是同類。

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