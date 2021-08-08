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圖輯／台灣豪雨成災 山塌、田淹、路斷

世界新聞網／輯
高雄桃源區寶山里藤枝聯外道路崩塌，藤枝國家森林園區也因此休園。圖／民眾提供
高雄桃源區寶山里藤枝聯外道路崩塌，藤枝國家森林園區也因此休園。圖／民眾提供

台灣豪雨成災，多處山塌、田淹、路斷。

➤➤➤台灣中南部降豪雨 路坍橋斷 空中救援3部落

高雄桃源區寶山里藤枝聯外道路崩塌，藤枝國家森林園區也因此休園。圖／民眾提供
高雄桃源區寶山里藤枝聯外道路崩塌，藤枝國家森林園區也因此休園。圖／民眾提供
台灣空勤總隊第三大隊昨天出動一架次黑鷹直升機，載運300公斤物資及4名台電人員到...
台灣空勤總隊第三大隊昨天出動一架次黑鷹直升機，載運300公斤物資及4名台電人員到桃源區。圖／空勤總隊提供
屏東縣沿山公路185縣道土石滑落坍方，道路雙向封閉管制，施工單位昨持續清除土石。...
屏東縣沿山公路185縣道土石滑落坍方，道路雙向封閉管制，施工單位昨持續清除土石。圖／屏東縣府提供
台南市白河區一棵長滿石斛蘭的百年龍眼樹，曾為網路知名景點，不耐連日強風豪雨倒伏。...
台南市白河區一棵長滿石斛蘭的百年龍眼樹，曾為網路知名景點，不耐連日強風豪雨倒伏。記者謝進盛／攝影
台灣空勤總隊第三大隊昨天出動一架次黑鷹直升機，載運300公斤物資及4名台電人員到...
台灣空勤總隊第三大隊昨天出動一架次黑鷹直升機，載運300公斤物資及4名台電人員到桃源區樟山國小。圖／空勤總隊提供
高雄桃源區寶山里藤枝聯外道路18公里處，昨因邊坡土石崩塌，道路柔腸寸斷，藤枝國家...
高雄桃源區寶山里藤枝聯外道路18公里處，昨因邊坡土石崩塌，道路柔腸寸斷，藤枝國家森林遊樂區宣布休園。圖／民眾提供
南投縣中寮鄉仙洞巷農路上方邊坡嚴重坍方，土石堆積逾一層樓高，交通中斷，影響住戶通...
南投縣中寮鄉仙洞巷農路上方邊坡嚴重坍方，土石堆積逾一層樓高，交通中斷，影響住戶通行。圖／讀者提供
屏東縣沿山公路一八五縣道十三公里處土石滑落坍方，道路雙向封閉管制，施工單位昨持續...
屏東縣沿山公路一八五縣道十三公里處土石滑落坍方，道路雙向封閉管制，施工單位昨持續清除土石，屏東縣長潘孟安昨到場了解搶修情況。圖／屏東縣府提供
高雄桃源區寶山里藤枝聯外道路十八公里處，昨天完全崩塌，藤枝國家森林園區也因此休園...
高雄桃源區寶山里藤枝聯外道路十八公里處，昨天完全崩塌，藤枝國家森林園區也因此休園，需待日後道路搶通才能視情況開放。圖／民眾提供

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