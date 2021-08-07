台灣「雨彈」狂炸 罕見高鐵停駛 高屏「像莫拉克翻版」

高雄山區雨勢不斷，高屏溪水位暴漲溪水溢出堤防，造成佛光山下停車場淹水。記者劉學聖／攝影

台灣 「雨彈」狂炸，全台各地都傳災情，台灣高鐵罕見苗栗至台中區間雙向停駛，全國農損約新台幣1.8億元。高屏山區泥水沖進民宅，高雄撤離逾兩千人，居民驚嚇「宛如莫拉克風災翻版」；市長陳其邁坐鎮原民區，並向蔡英文 總統、行政院長蘇貞昌請求國軍支援兵力救災。馬祖昨天雨量也創下歷年之最。

•全台撤離四千多人

中央災害應變中心截至台北時間7日晚01時統計，全台累計疏散撤離4300餘人。

高鐵苗栗路段昨天因邊坡滑動範圍有擴大之虞，苗栗至台中區間從中午12起雙向停駛，班次大亂；儘管高鐵緊急調度接駁巴士疏運旅客，但仍讓不少要返鄉過父親節的民眾行程被打亂。一天下來，有80班列車受影響，高鐵表示，今起該路段以單線雙向方式運轉，列車於端點站依原定時刻表發車，各車次略有延誤。

豪雨造成憾事，高雄市岡山區77歲老婦昨冒雨巡菜園，失足跌落魚塭不幸溺斃。屏東縣一人失蹤，消防局昨晚六時許獲報南州鄉一男子疑跌落萬華村大埔路滿水大排水溝後不見人影，漏夜搜索中。

苗栗縣泰安鄉因雨勢仍大，鄉內多條道路落石坍方中斷，今天停班停課。嘉義縣阿里山 鄉、屏東縣霧台、三地門、瑪家、泰武、來義、春日六個原民鄉、高雄桃源、六龜、茂林、那瑪夏、甲仙、杉林、美濃、旗山等八個行政區，今也停班停課。

•地方紛向中央求援

蘇貞昌昨召開災害應變會議，地方紛紛向中央求援。連江縣長劉增應說，馬祖連兩天累積雨量超過330毫米，打破歷年紀錄，促營建署盡快核定縣市管河川計畫；雲林縣長張麗善也提出調度抽水機、改善排水設施等五項請求，蘇揆指示水利署長盡力協助各縣市。

高雄市桃源區「明霸克露橋」遭泥水沖毀，拉芙蘭等三個部落受困形同孤島。六龜、桃源、茂林等區24小時累計雨量都超過600毫米，六龜新發里長江維明說，「八八風災後沒看過這麼大的雨」。

•高屏溪潰堤 魚塭毀

台氣象局統計8月7日零時至晚間九時，全台百大雨量測站前四名都在屏東縣，霧台佳暮以828毫米登上榜首。高屏溪出海口處堤防前晚潰堤，大水灌入東港鹽埔村的養殖魚塭，讓養殖戶心在淌血。

台南玉井往走馬瀨農場經台84線快速道路旁的曾文溪水成黃泥水，水勢暴漲到彷彿伸手就快能碰到，民眾直呼恐怖。

內政部前部長李鴻源說，台灣經歷這一年來嚴重旱災，對於防洪也許都疏忽了，但要徹底解決仍需要時間。