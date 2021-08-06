我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1夜燒掉1紐約市面積 迪克西大火 加州史上第3大火

哪吒造型亮相 中國女子接力第6 踩風火輪創歷史

柯文哲拚2024總統 黨內民調曝光假想敵是這兩人

記者吳亮賢／台北報導
民眾黨主席、台北市長柯文哲。（圖：民眾黨提供）
民眾黨主席、台北市長柯文哲。（圖：民眾黨提供）

民眾黨主席、台北市長柯文哲雖早已表態參選2024總統，但對於相關布局及勝算，態度卻始終雲淡風輕，不過民眾黨其實已悄悄做了一份不公開的總統民調，分別在藍綠陣營挑選新北市長侯友宜及副總統賴清德對比，結果以侯友宜約29%支持度居冠、賴清德28%居次、柯文哲18點多%墊底。

黨內人士透露，黨內7月底時曾委託民調公司針對政府防疫、紓困進行滿意度調查，當時便一併詢問2024總統支持度，不過因焦點在防疫，最後沒有公布總統支持度，僅做為內部參考。侯友宜跟賴清德就是藍綠中的最強假想敵，「要比就要跟最強的比，才能夠有努力的目標，跟比較弱的比沒有意義」。

黨內人士表示，雖然柯文哲民調落後侯、賴清德10%左右，但結果「還算滿意」，代表藍綠夾殺下，柯還有近2成基本盤，且以趨勢來看，柯因防疫議題聲量持續向上，民進黨政府則是下探，加上柯的支持度超越民眾黨，代表個人聲量超越政黨限制，相對侯、賴政黨包袱重，柯只要持續維持能量，並吸引更多中間選民，2024還是有勝算。

民進黨立委羅致政表示，這是第一次聽到民眾黨針對總統大選做民調，代表民眾黨已開始為柯文哲的2024做準備；對於民眾黨認為賴清德是綠營最強代表，羅致政則說，黨內尚未討論2024人選，現在最關心的還是疫苗跟紓困、振興相關議題。

一名國民黨立委則說，以各項民調及施政滿意度而言，侯友宜的確是國民黨2024的最強人選；對於民調結果侯友宜、賴清德僅差1%，他則說，侯友宜是三人中唯一沒表態參選總統者，因此還有很多潛在支持者，侯表態後民調應會持續上升，賴清德則是已碰到「天花板」，沒有更多空間。

賴清德 民調 侯友宜

上一則

颱風路徑罕見 可能從西北部登陸？ 台百年來僅1次紀錄

延伸閱讀

休士頓、台北姊妹市60周年 用「畫」展情誼

休士頓、台北姊妹市60周年 用「畫」展情誼
2024總統大選民調 侯友宜支持度贏賴清德、柯文哲

2024總統大選民調 侯友宜支持度贏賴清德、柯文哲
高端疫苗月底開打 柯文哲「氣到不想講話」

高端疫苗月底開打 柯文哲「氣到不想講話」
六都滿意度 侯友宜勇奪第一 柯文哲「另類雙冠」

六都滿意度 侯友宜勇奪第一 柯文哲「另類雙冠」

熱門新聞

新冠病毒模型。（路透）

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

2021-08-05 05:12
鴻海創辦人郭台銘日前大讚奧運桌球好手莊智淵是英雄。（取材自臉書）

郭台銘喊話：奧運金牌發1億元台幣 破紀錄再加碼

2021-07-31 02:27
前副總統吳敦義。（本報資料照片）

韓國瑜當年說「連一碗滷肉飯都沒有」 吳敦義氣到現在

2021-08-05 04:30
中研院士余英時，將於羅家倫國際漢學講座發表演說。圖攝於2014年。（本報系資料照片）

「21世紀中國史學泰斗」余英時辭世 享耆壽91歲

2021-08-04 22:28
指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

嚴防Delta侵襲 打完2劑疫苗入境台 14天檢疫未放寬

2021-07-31 04:22
台灣羽球黃金男雙王齊麟（右）與李洋（左）昨晚在東京奧運金牌戰以直落二擊敗中國對手，為台灣羽球隊奪得在奧運史上第一面金牌。（特派記者余承翰／東京攝影）

東奧／李洋羽球奪金 帶了9球拍赴日 都是老爸親手拉線

2021-07-31 18:41

超人氣

更多 >
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代
吳亦凡爆抖出「7大明星」是共犯 瘋傳有400G證據影片

吳亦凡爆抖出「7大明星」是共犯 瘋傳有400G證據影片
金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走
德州預售屋1天賣130棟 中國買家最多「看視訊就買了」

德州預售屋1天賣130棟 中國買家最多「看視訊就買了」
Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了

Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了