柯文哲拚2024總統 黨內民調曝光假想敵是這兩人

民眾黨主席、台北市長柯文哲。（圖：民眾黨提供）

民眾黨主席、台北市長柯文哲雖早已表態參選2024總統，但對於相關布局及勝算，態度卻始終雲淡風輕，不過民眾黨其實已悄悄做了一份不公開的總統民調 ，分別在藍綠陣營挑選新北市長侯友宜 及副總統賴清德 對比，結果以侯友宜約29%支持度居冠、賴清德28%居次、柯文哲18點多%墊底。

黨內人士透露，黨內7月底時曾委託民調公司針對政府防疫、紓困進行滿意度調查，當時便一併詢問2024總統支持度，不過因焦點在防疫，最後沒有公布總統支持度，僅做為內部參考。侯友宜跟賴清德就是藍綠中的最強假想敵，「要比就要跟最強的比，才能夠有努力的目標，跟比較弱的比沒有意義」。

黨內人士表示，雖然柯文哲民調落後侯、賴清德10%左右，但結果「還算滿意」，代表藍綠夾殺下，柯還有近2成基本盤，且以趨勢來看，柯因防疫議題聲量持續向上，民進黨政府則是下探，加上柯的支持度超越民眾黨，代表個人聲量超越政黨限制，相對侯、賴政黨包袱重，柯只要持續維持能量，並吸引更多中間選民，2024還是有勝算。

民進黨立委羅致政表示，這是第一次聽到民眾黨針對總統大選做民調，代表民眾黨已開始為柯文哲的2024做準備；對於民眾黨認為賴清德是綠營最強代表，羅致政則說，黨內尚未討論2024人選，現在最關心的還是疫苗跟紓困、振興相關議題。

一名國民黨立委則說，以各項民調及施政滿意度而言，侯友宜的確是國民黨2024的最強人選；對於民調結果侯友宜、賴清德僅差1%，他則說，侯友宜是三人中唯一沒表態參選總統者，因此還有很多潛在支持者，侯表態後民調應會持續上升，賴清德則是已碰到「天花板」，沒有更多空間。