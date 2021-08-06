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颱風路徑罕見 可能從西北部登陸？ 台百年來僅1次紀錄

記者巫鴻瑋／新竹報導
衛星雲圖可見台灣上空被熱帶性低氣壓（盧碧）所帶來的雲層覆蓋。圖／翻攝自中央氣象局
衛星雲圖可見台灣上空被熱帶性低氣壓（盧碧）所帶來的雲層覆蓋。圖／翻攝自中央氣象局

台灣中央氣象局表示，盧碧颱風雖已減弱為熱帶性低氣壓，但其路徑卻是十分罕見，先是掃過中國廣東省東部、福建省南部沿海後，又從泉州出海，以每小時8公里持續向東移動，是罕見從台灣海峽接近台灣影響西半部的熱帶天氣系統，中央氣象局路徑潛勢預報更顯示可能從西北部登陸，過往百年以來也僅有1次存疑紀錄。

根據中央氣象局在6日晚間10時發布的熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓（原盧碧颱風），中心氣壓992百帕，中心位置已在金門東北方約140公里海面上，持續朝台灣北部海面靠近，台灣西半部地區更有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

不過翻閱歷史氣象紀錄，過去100年以來，僅1934年出現過1次熱帶氣旋登陸台灣西北部的紀錄，當年7月13日，疑似為颱風的天氣系統，在13日入夜後到7月14日清晨，先是從新竹沿海登陸後，快速朝東北移動，並在台灣東北角出海。

雖然這場颱風並未留下清楚災害紀錄，也未被命名，不過路徑卻是至今有氣象紀錄以來，唯一從新竹登陸的颱風，被收錄在美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）所管理的「全球颱風最佳路徑分析資料庫」（IBTrACS）當中。

日本氣象廳所收錄的地面天氣圖也顯示，在1934年7月12日，的確有低壓系統從台灣海峽南部北上，隨後在7月13日快速接近台灣西半部，但隔天（14日）上午6點，這個低壓系統中心就已經移動到台灣東北部外海。

不過無論熱帶性低氣壓TD11（原盧碧颱風），是否會登陸台灣讓歷史重演，在中央氣象局發布的熱帶性低氣壓特報當中就提到，今天（7日）台灣北部海面及台灣海峽風浪都偏大，澎湖、金門、馬祖、桃園以南及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風。

氣象局也說明，受熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨；台中市和平區、嘉義縣市、台南、高雄及屏東也已經宣布7日停止上班上課。

全球颱風最佳路徑分析資料庫（IBTrACS） 紀錄1934年7月，有颱風從新竹沿...
全球颱風最佳路徑分析資料庫（IBTrACS） 紀錄1934年7月，有颱風從新竹沿海登陸，並從東北部出海。圖／翻攝自IBTrACS

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