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拜登政府首對台軍售 M109A6自走砲系統7.5億美元

拜登政府首對台軍售 台官方：高度重視台防衛能力

中央社／台北5日電
美方將對台出售M109A6自走砲，這是拜登政府今年1月上任以來，首度宣布對台軍售。（圖/取自美國陸軍官方網站）
美方將對台出售M109A6自走砲，這是拜登政府今年1月上任以來，首度宣布對台軍售。（圖/取自美國陸軍官方網站）

台灣國防部今天表示，美國政府於美東時間本月4日就「M109A6自走砲」7.5億美元（約新台幣208億元）對台軍售案，進行知會國會程序，可望在1個月後正式生效，這是美國總統拜登上台後，首次對台軍售。

台灣外交部今天表示，美方將對台出售M109A6自走砲，這是拜登政府今年1月上任以來，首度宣布對台軍售，充分展現美國政府一貫對台灣防衛能力的高度重視，並延續近年來對台軍售常態化的政策。

台國防部指出，美國基於台灣關係法與六項保證，持續提供台灣防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。本次美方同意軍售品項，有助於提升地面部隊快速應變及火力支援能力，建立台灣可恃防衛戰力，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

今年4月傳出拜登政府將首次對台軍售，項目為M109A6自走砲，台國防部長邱國正當時表示，此軍購案已推動很久，但尚未接獲美方正式通知。

目前台陸軍砲兵部隊現役火砲主力，包括M109A2、A5 自走砲、M114輪型牽引砲，以及M110A2八吋自走砲；M109A5是1996年台海危機時向美採購的，1998年撥交台灣，目前已服役21年。

M109A6為美國砲兵部隊的主力火砲，重量約27.5噸、車長9.1公尺、車寬3.1公尺、車高3.3公尺，主要武裝配備為一門M284型155公釐/39倍徑榴砲，能夠發射M203/M203 A1型裝藥，最大射程可達3萬公尺，完成射擊準備到第1發砲彈發射約60秒，連續射擊的最大射速1 分鐘可達到8發，軍方形容「1輛車能打出1個砲兵連的效果」，是極為先進的砲兵火力系統。

另外，M109A6配備自動射擊管制系統（AFCS）、全球定位/導航系統、單頻地空無線電系統、火砲自動射擊管制系統等，同時也加裝防彈內襯，若砲彈在A6附近爆炸，能夠強化對成員的防護，因此不僅火力強化，A6 對官兵的生存性更高於現行A5。

台灣外交部指出，已正式接到美國政府通知，美方將對台出售M109A6自走砲計40門，總價值約7.5億美元（約新台幣208億元）。外交部對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續履行台灣關係法及六項保證對台灣的安全承諾。

外交部也說，美方對台出售M109A6自走砲，有助台灣即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

外交部指出，面對中國持續的軍事擴張和挑釁行為，台灣政府將堅定不移地提升國防安全，以捍衛國民生命財產及自由民主的生活方式，並透過台美的緊密合作，維護台海安全，為印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。

美方將對台出售M109A6自走砲，這是拜登政府今年1月上任以來，首度宣布對台軍售...
美方將對台出售M109A6自走砲，這是拜登政府今年1月上任以來，首度宣布對台軍售。（圖/取自美國陸軍官方網站）

台灣關係法 美國 國防部

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