幻象戰機伴飛台灣羽球隊歸國 周天成：感受到被尊重

參加東京奧運的台灣羽球代表隊4日返抵國門，空軍派遣4架幻象戰機伴飛國家英雄回國，男子好手周天成（右）受訪時表示，看到熱焰彈感覺每一顆都很貴的感覺，但這真的是花錢也是買不到的，很謝謝政府的鼓勵，讓選手感覺到被尊重。中央社

在東京奧運 拿下1金、1銀的台灣羽球 代表隊在今天載譽歸國，包括黃金男雙王齊麟／李洋、世界球后戴資穎、一哥周天成、王子維都在歡呼聲中入境，其中周天成表示，今年羽球隊的好表現，尤其是「麟洋配」奪金是台灣羽球界的一大躍進，未來羽球在國人心中應該會有更高的地位。

今年東京奧運台灣在羽球運動由王齊麟／李洋拿下男雙金牌，女單則由戴資穎拿下銀牌，而周天成與王子維也在男單闖進到8強與16強，創下台灣羽球在奧運賽場上的最佳戰績。

在今天由幻象戰機伴飛與發射熱焰彈迎接歸國後，羽球隊成員也在機場接受訪問與熱情民眾接機，其中帶傷征戰奧運的周天成就表示，「每一顆（熱焰彈）都好貴的感覺，這是花錢買不到，謝謝政府給我們這些鼓勵，讓我們可以感受到被尊重，我們一定會更加努力，把榮耀帶給台灣。」

對於羽球隊今年的好表現，被認為將把羽球推向國球位置，周天成也說：「這次羽球隊大家表現都非常好，尤其是王齊麟、李洋創造歷史，對於台灣羽球界是很大躍進，是不是國球是看每個人心目中，但我相信羽球在大家心中會有比以前更高的地位。」

而王子維也強調，將會汲取今年的經驗，為接下來的杭州亞運以及巴黎奧運作準備，「第一次站上奧運跟平常比賽不太一樣，畢竟是最高殿堂，賽事張力也比較大，當然在比完賽後有點難過，畢竟還是希望可以拿牌，但現在就是想辦法讓自己更好，期許在下一次奧運有更好表現。」