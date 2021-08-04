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郭台銘接種BNT疫苗了 臉書親曝捷克施打體驗

中央社台北4日電
鴻海創辦人郭台銘表示，他在捷克布拉格打疫苗，施打體驗非常棒，已經取得歐盟通用證明。圖取自郭台銘臉書
鴻海創辦人郭台銘表示，他在捷克布拉格打疫苗，施打體驗非常棒，已經取得歐盟通用證明。圖取自郭台銘臉書

鴻海創辦人郭台銘表示，他在捷克布拉格打疫苗，施打體驗非常棒，已經取得歐盟通用證明。台灣目前疫苗到貨量仍不足，希望能借鏡捷克施打經驗，讓台灣疫苗接種更人性化、親善，體驗更好。

郭台銘今天晚間在臉書貼文並秀出在捷克布拉格施打COVID-19疫苗的照片，顯示郭台銘已經人在歐洲。

取自郭台銘臉書

郭台銘說剛到歐洲，在捷克布拉格的第一個行程就是打疫苗，因為他需要取得歐盟證明，才可以接續在歐洲的行程。

郭台銘說在歐洲同事的安排下，原本以為會去醫院或診所，沒想到竟然被帶到一個Shopping Mall，施打疫苗體驗非常棒。

他說，這個Shopping Mall的施打點，佈置氛圍活潑有朝氣，迎面就是熱情招呼的幾位女士，歡迎民眾踴躍施打疫苗，從詢問想選擇那一種疫苗到身體健康狀況及疫苗施打，沒有沈重的氣氛，服務品質的確讓每一位接種者的身心都得到放鬆。

郭台銘選擇Pfizer-BNT疫苗，費用約35美元，他認為不算不合理，更何況是提供極好的注射體驗，過程約20分鐘。在Shopping Mall裡，休息30分鐘後即可離開、結束後發一張歐盟通用證明，郭台銘說應該效用可以通行世界。

郭台銘表示，在台灣疫苗施打仍然完全依靠醫療體系，相關醫療院所壓力也很大，只用醫生看病人的角度來看待疫苗接種、也讓人們感到心情很沈重。

疫苗 郭台銘 台灣

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