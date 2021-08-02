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選國民黨主席？韓營：多人勸進 韓國瑜沒動念

記者王慧瑛／高雄報導
今年6月17日，高雄市前市長韓國瑜過64歲生日，他募集100部筆電送到偏鄉育幼院。。（取材自韓國瑜臉書）
今年6月17日，高雄市前市長韓國瑜過64歲生日，他募集100部筆電送到偏鄉育幼院。。（取材自韓國瑜臉書）

國民黨主席改選9月25日投票，前主席朱立倫表態參選，高雄市前市長韓國瑜也被點名可能參選，迄今未表態。韓國瑜昨天、今天手機沒接聽，傳LINE詢問，韓市長僅回應貼圖，似乎還不想太快給答案。韓營人士、高雄市前民政局長曹桓榮說「朱立倫參選不是預期中的事」，很多人勸進韓出來領導黨做改革，以他觀察，韓市長沒想參選黨主席念頭，更掛心偏鄉學生、育幼院孩子過得好不好。

去年6月罷免通過下台後，韓國瑜多數時間在雲林縣沉潛，投入不少心思做公益，韓幕僚表示，何時再出發，如何布局就且戰且走。

有高雄藍營議員說，很多人鼓勵韓投入黨主席之爭，韓似乎一度有心癢癢，但是否會參選，需要審慎評估，畢竟罷韓後傷痕累累，一有動作馬上又成為被攻擊箭靶。

近期公益行腳接連走訪雲林、嘉義、南投等地，拜訪育幼院、長照中心、老人安養中心，送...
近期公益行腳接連走訪雲林、嘉義、南投等地，拜訪育幼院、長照中心、老人安養中心，送營養補給品、食品、衛生用品等，韓扮演愛的送貨員，展現親民作風，讓受助者相當驚喜。（取材自韓國瑜臉書）

曹桓榮說，他感覺韓市長「沒有任何想參選念頭」，心思放在公益計畫，這是韓市長當前最想做的事，關心偏鄉學生、育幼院孩子、安養院長輩等。今年6月17日，韓國瑜過64歲生日，他募集100部筆電送到偏鄉育幼院，因老東家台北農產運銷公司爆發集體染疫，他出手採購農產品送到雲林等地育幼院，還準備對方需要的電鍋，相當窩心。

6、7月間公益行腳接連走訪雲林、嘉義、南投等地，拜訪育幼院、長照中心、老人安養中心，送營養補給品、食品、衛生用品等，韓

扮演愛的送貨員，由他開車，身旁只有一、兩名幕僚陪同，展現親民作風，讓受助者相當驚喜。韓國瑜說，希望這微小的心意，能讓受助者生活得到改善，為艱困的台灣現況注入正能量。

公益行程一站接一站，韓曾說「不覺得累，很有意義！」妻子李佳芬也相當支持，將公益行腳動態分享在臉書，也與支持者留言互動，展現平易近人形象，也保持熱度、人氣與聲量。

即使沒公職身分，韓國瑜一舉一動仍被關注，臉書粉絲專頁有近88萬粉絲，沒有「掉粉」太多，韓單則發文常有5、6千則留言，近期發文主題多是談奧運觀賽心得，也分享二女兒韓青文章，引發共鳴。

韓國瑜 臉書 台灣

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