我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金牌夢碎 華郵：美國女足隊趨於高齡 交棒時刻已到

港廉署起訴歌手黃耀明 立會補選活動唱歌涉舞弊

朱立倫可能結盟連勝文 江啟臣連任挑戰大

中央社台北2日電
國民黨前主席朱立倫。本報系資料照片
國民黨前主席朱立倫。本報系資料照片

國民黨主席朱立倫今天宣布參選黨主席，且可能和國民黨智庫副執行長連勝文結盟，挑戰現任黨主席江啟臣。黨內評估，國民黨在疫情下的表現並未能有效拉抬民調，對江啟臣連任不利，但朱立倫在黨主席任內失去政權，要爭取勝選，也必須先說服黨員。

至於朱立倫會否與連勝文合作，知情人士指出，朱立倫其實一直都有與連勝文保持直接的聯繫，不需透過幕僚。由於目前連勝文確實已在思考不參選，若最終決定不選，兩人很有可能將會合作。

前高雄市長韓國瑜先前也被點名可能參選，黨內人士指出，韓國瑜雖然一直被點名，但參選機率不高，也傾向不支持特定的參選人；前總統馬英九的態度也是保持中立，只要有人願意幫助國民黨重返執政，都樂見其成。

國民黨重點栽培接班梯隊的朱立倫，曾任立委、桃園縣長、行政院副院長、國民黨主席、新北市長，但2016年歷經換柱風波後，披掛上陣總統大選落敗，2020 總統黨內初選又不敵當時掀起韓流的前高雄市長韓國瑜，無緣角逐大選，聲勢受挫。

相對於韓國瑜過去帶起的激情，朱立倫以「正常倫」為號召，2020總統大選後沉潛一段時間，之後維持一貫基調，將重心放在勤走基層，外界當時就解讀他將戰場放在今年的黨主席選舉，並可能再度挑戰2024大位。

對於國民黨主席之爭，不具名的中常委表示，日前台灣民意基金會公布的民調，顯示國民黨在疫情中未能得分，還讓台灣民眾黨得利，這對江啟臣不利。

不過，也有人指出，朱立倫在過去這段時間沉潛，在各項議題上沒有站出來強力為黨發聲，也讓基層有所質疑；若朱立倫要爭取黨員的支持，就必須要有所表現。

國民黨立委林奕華表示，明年縣市長選舉對國民黨是重要考驗，主席選舉競爭是好事，能讓台灣社會能看到國民黨主席的主張，過程中也爭取民眾的認同，期待主席參選人能深入基層傾聽黨員心聲。

國民黨立委林為洲表示，國民黨要建立公平競爭習慣，彼此批評才能進步，朱立倫在臉書提及「改變」，代表現在國民黨做得不好，應公開指出黨要如何改進，讓這次黨主席選舉成為競爭典範，建議公開辯論。

林為洲表示，未來國民黨主席是否參選2024不是重點，必須定好遊戲規則並公平執行，千萬不要認為主席可以操控遊戲規則；朱立倫2015年曾任主席，也有自己的包袱，未來必須闡述為何要再次選主席。

不願具名的國民黨立委分析，疫情當頭凸顯民進黨執政不力，本應是江啟臣連任有利因素，但目前立法院處於休會期間，主席投票日為9月25日，國民黨立法院黨團戰力難以施展；加上江啟臣過去對於九二共識的詮釋不被所有國民黨員接受，是連任一大挑戰。

這位國民黨立委也直言，朱立倫與連勝文未來若結盟，確實會對江啟臣造成壓力，但朱立倫2016年參選總統敗選，也有包袱，恐被黨員檢視。

國民黨主席選舉原定7月24日舉行，但受疫情影響暫緩，國民黨中常會在7月28日決議黨主席選舉於8月12 、13日辦理領表，8月16、17日受理登記，9月25日投票。除江啟臣、朱立倫外，目前表態參選黨主席的還有孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前主計長韋伯韜。

國民黨 江啟臣 連勝文

上一則

宣揚東奧再出包 國民黨推特將ROC誤搭俄羅斯奧會會旗

延伸閱讀

挑戰江啟臣 朱立倫參選黨主席：2024總統大選我會無私

挑戰江啟臣 朱立倫參選黨主席：2024總統大選我會無私
連勝文考慮不選國民黨主席 江朱對決成形

連勝文考慮不選國民黨主席 江朱對決成形
國民黨主席延選 內政部：江任期只到8/18

國民黨主席延選 內政部：江任期只到8/18
江啟臣主席能否延任陷羅生門 連營籲：依黨章任滿去職

江啟臣主席能否延任陷羅生門 連營籲：依黨章任滿去職

熱門新聞

台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都放在台灣，如今迫於地緣政治的壓力，不得不開始往歐、美甚至日本設立據點。(路透)

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

2021-07-27 15:35
台灣新冠疫情趨緩，疫情警戒7月27日起降為2級，桃園市一間連鎖咖啡店開放內用，並在桌上放置隔板，民眾戴口罩保持安全距離。中央社

台灣再度擊退新冠疫情 美媒歸功5大原因

2021-07-29 15:46
鴻海創辦人郭台銘日前大讚奧運桌球好手莊智淵是英雄。（取材自臉書）

郭台銘喊話：奧運金牌發1億元台幣 破紀錄再加碼

2021-07-31 02:27
核二廠2號機昨天清晨發生反應爐急停事件，經調查為人為疏失。 圖／報系資料照片

台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到

2021-07-27 15:26
台灣羽球黃金男雙王齊麟（右）與李洋（左）昨晚在東京奧運金牌戰以直落二擊敗中國對手，為台灣羽球隊奪得在奧運史上第一面金牌。（特派記者余承翰／東京攝影）

東奧／李洋羽球奪金 帶了9球拍赴日 都是老爸親手拉線

2021-07-31 18:41
指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

嚴防Delta侵襲 打完2劑疫苗入境台 14天檢疫未放寬

2021-07-31 04:22

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
「睡粉是最大福利」曾挺吳亦凡 女星微博帳號被撤銷

「睡粉是最大福利」曾挺吳亦凡 女星微博帳號被撤銷
蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟
戴資穎沒有輸 許富凱曝贏在這一點 高EQ戰酸民

戴資穎沒有輸 許富凱曝贏在這一點 高EQ戰酸民