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英國最強航艦打擊群穿越巴士海峽 兩岸艦艇監控

記者洪哲政／台北報導
圖為英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦。 歐新社
圖為英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦。 歐新社

航經南海前往西太平洋與美國、澳洲、日本等國進行聯合演習的英國伊莉莎白女王號航母打擊群，昨（1）日航經東沙島水域穿越巴士海峽進入台灣東部外海海域。對此，台國防部上午表示，國軍聯合情監偵作為，嚴密掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況正常。

英國皇家海軍伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth，R08）航空母艦打擊群進入南海時，曾航經在南沙群島最西側的陸地淺灘萬安灘（Vanguard Bank），並未進入任何島嶼禁限制水域，昨日航經東沙群島海域，經由台灣南端的巴士海峽進入台灣東部外海。傳穿越巴士海峽時，兩岸艦艇均派艦隨行監控。

據了解，在伊莉莎白女王號航母打擊群進入西太平洋後，將與美國、澳洲、日本等國，展開聯合演習。

排水量6萬5000噸的伊麗莎白女王號，配備8架英國F-35B戰機，以及10架美國F-35戰機；艦上1700官兵中，包括250美國陸戰隊隊員。

伊麗莎白女王號率領驅逐艦、巡防艦，以及補給艦各兩艘，以及一艘潛艦。美軍一艘驅逐艦和荷蘭海軍一艘巡防艦也將與這個航艦打擊群隨行。英國國防部曾表示，這個艦隊是英國一個世代以來部署的最大規模海上和空中武力。

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