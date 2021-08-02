我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港廉署起訴歌手黃耀明 立會補選活動唱歌涉舞弊

棒球／美日纏鬥十局 日本再見安打7:6逆轉

日本防衛大臣籲國際社會：關注中國武力包夾台灣

中央社東京2日綜合外電報導
日本防衛大臣岸信夫。（路透）
日本防衛大臣岸信夫。（路透）

英國 「金融時報」報導，日本防衛大臣岸信夫呼籲國際社會更關注「台灣的生存」，並警告中國不斷擴大的軍力正在包夾台灣。

日本前首相安倍晉三的弟弟岸信夫接受「金融時報」訪問時表示，來自國際的廣大壓力，攸關台灣的未來是否會被軍事衝突所決定。

日本先前在國防白皮書中打破多年來慣例，首度明載台灣局勢的穩定對日本的安全保障和國際社會相當重要，稱日本有必要抱持「緊張感」密切關注。岸信夫受訪時的發言，更強化這項立場。

日本國防白皮書中提到，在中國與台灣的軍力方面，目前中國具有 「壓倒性的優勢」，岸信夫也重申這點。

他說： 「我們看到中國的各種動作，就是要包夾台灣。」

中共軍機從去年開始頻頻侵犯台灣西南方防空識別區，北京也開始繞台灣的南端飛行，進入東南沿海的領空。今年稍早，中共軍機出現在台灣東方空域。中共軍艦也越來越常出現在台灣東方海域。

岸信夫與台灣政界友好，也被認為是對中國的保守派及鷹派。他最近到與那國島視察，曾在推特貼出照片，他站在岸邊往台灣方向遙望。

岸信夫說，日本發出的強烈訊息是，只有在國際社會的要求下，台灣海峽的和平才能得到保證。他說：「國際社會需要更加關注台灣的生存，而不是坐視中國與台灣發生直接軍事衝突。」

6個不具名的消息來源曾在6月告訴「金融時報」，針對台海兩岸可能爆發衝突的情勢，美日兩國持續進行兵棋推演及聯合軍事演習。

日本媒體報導，日本副首相麻生太郎曾經在東京的一場演講中表示，中國如果侵犯攻擊台灣，日本依安全保障相關法規，有可能行使受限的集體自衛權。美日要一同防衛台灣。

不過，儘管憂心持續升高，岸信夫表示，日本並無意與台灣建立直接軍事關係，將維持現狀，台日也不會締結正式外交關係。

岸信夫表示：「在維持現有架構的同時，我們希望透過各種倡議，以及日美的意見交換，來達成共識。」

雖然中國與台灣的軍事實力差距逐年擴大，岸信夫表示，他相信台北有自衛能力。他說，台灣正在將「不對稱軍事能力」結合成「多層次的防禦系統」。

岸信夫並表示，非常歡迎歐洲國家在印太地區扮演更重要的角色，包括英國伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）打擊群即將訪問日本。

台灣 日本 中國

上一則

羽球戴資穎、體操李智凱奪雙銀 高球延長賽奪銅

延伸閱讀

棒球／美日纏鬥十局 日本再見安打7:6逆轉

棒球／美日纏鬥十局 日本再見安打7:6逆轉
東奧／半個台灣人…美國蕭飛爾 奪高球金牌

東奧／半個台灣人…美國蕭飛爾 奪高球金牌
日本24小時超商解決吃飯問題 紐時：東奧的無名英雄

日本24小時超商解決吃飯問題 紐時：東奧的無名英雄
日駐韓副大使被調回國 曾因失言遭韓抗議

日駐韓副大使被調回國 曾因失言遭韓抗議

熱門新聞

台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都放在台灣，如今迫於地緣政治的壓力，不得不開始往歐、美甚至日本設立據點。(路透)

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

2021-07-27 15:35
台灣新冠疫情趨緩，疫情警戒7月27日起降為2級，桃園市一間連鎖咖啡店開放內用，並在桌上放置隔板，民眾戴口罩保持安全距離。中央社

台灣再度擊退新冠疫情 美媒歸功5大原因

2021-07-29 15:46
鴻海創辦人郭台銘日前大讚奧運桌球好手莊智淵是英雄。（取材自臉書）

郭台銘喊話：奧運金牌發1億元台幣 破紀錄再加碼

2021-07-31 02:27
前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

2021-07-25 17:46
核二廠2號機昨天清晨發生反應爐急停事件，經調查為人為疏失。 圖／報系資料照片

台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到

2021-07-27 15:26
台灣羽球黃金男雙王齊麟（右）與李洋（左）昨晚在東京奧運金牌戰以直落二擊敗中國對手，為台灣羽球隊奪得在奧運史上第一面金牌。（特派記者余承翰／東京攝影）

東奧／李洋羽球奪金 帶了9球拍赴日 都是老爸親手拉線

2021-07-31 18:41

超人氣

更多 >
吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了
2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子
1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌
「睡粉是最大福利」曾挺吳亦凡 女星微博帳號被撤銷

「睡粉是最大福利」曾挺吳亦凡 女星微博帳號被撤銷
東奧／男子跳高出現雙金牌得主 1912年以來首次

東奧／男子跳高出現雙金牌得主 1912年以來首次