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台審計部披露愛國者飛彈近4年在台射擊 美方赴台協訓

記者洪哲政／台北報導
台審計部發布2020年預算決算報告內容披露，台灣從2019年起至2022年均在台實施愛國者飛彈射擊，且均由美方專案計畫辦公室人員赴台支援年度射訓任務。本報系資料照片
台審計部發布2020年預算決算報告內容披露，台灣從2019年起至2022年均在台實施愛國者飛彈射擊，且均由美方專案計畫辦公室人員赴台支援年度射訓任務。本報系資料照片

中華民國審計部發布2020年預算決算報告內容披露，台灣從2019年起至2022年均在台實施愛國者飛彈射擊，且均由美方專案計畫辦公室人員赴台支援年度射訓任務。

審計部報告表示，已更名為行政院主計總處的主計處曾於2020年6月11日發函律定，國防部除因應最新情勢戰備需要等特殊原因須修訂發價書外，不應再以預期購案仍有餘款等理由，逕自修訂發價書增購零附件或作其他用途，應即將餘款繳庫。

但審計部指出，查空軍司令部於2019年7月簽奉核定，將2023至2028年度愛國者系統後勤勤務案餘款1415萬餘美元，轉支應2019至2022年度美方專案計畫辦公室人員赴台支援年度射訓任務、採購年度射訓靶材及非特定需求等工項。但空軍卻於2016年開立此案的接續案，愛國者系統後勤勤務暨效能鑑測，執行期程為2016至2020年度，卻未以接續案支應上開採購需求，而以此案尚有餘款為由，直接以修訂發價書方式，調整新增工項採購年度計畫性射訓器材，違反主計處函示。

審計部說，空軍在案中增列不明確採購品項與相當數量的「非特定需求」項目487萬餘美元，也與國軍採購作業規定個別軍購案，應將品項供售數量或技術服務範圍載明於發價書中的規定。

國防部則回應，該部將持續要求空軍管制美方持續調降非特定需求工項額度、嚴格把關支用必要性，及確依國軍採購作業規定程序辦理發價書修正，後續建案嚴管需求，並訂定工項支用範圍與條件，確保符合各項作業規範。

國防部表示，空軍各項軍購案的執行，後續除因應最新情勢戰備需要等特殊原因須辦理發價書修訂外，將待購案執行效期結束即辦理結案作業，並將賸餘款與非特定需求款項均辦理退回繳庫，避免餘款轉用衍生結案時程不斷延宕情事肇生。

國防部 台灣 預算

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