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台灣第2人 教宗任命 陳建仁獲「宗座科學院」院士

記者葉冠妤／台北報導
台灣前副總統、中研院院士陳建仁獲羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）任命為「宗座科學院（Pontifical Academy of Sciences）」院士。本報資料照片
台灣前副總統、中研院院士陳建仁獲羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）任命為「宗座科學院（Pontifical Academy of Sciences）」院士。本報資料照片

台灣中研院今指出，前副總統、中研院院士陳建仁30日獲羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）正式任命為「宗座科學院（Pontifical Academy of Sciences）」院士，是繼中研院前院長李遠哲後，第二位來自台灣的院士。

中研院說明，宗座科學院是直屬羅馬教廷（Holy See）的科學研究機構。前身是教廷設立的林琴科學院（Linceorum Academia），為歐洲歷史最悠久的科學院。著名科學家伽利略（Galileo Galilei）為科學院創始之初的領導人。1936年教宗庇護十一世（Pope Pius XI）重新組建為現今的宗座科學院。

中研院進一步解釋， 科學院擁有學術研究自由，旨在推進數學、物理、自然科學和傳染病相關議題等研究，為天主教普世教會最高的學術權威機構，歷屆院士中有74位諾貝爾獎得主，其院士的任命不分國籍、種族、政治立場與宗教信仰，基於候選人的學術成就和道德品格，經院士推薦及全體院士同意後，送請教宗任命。目前宗座科學院總共有80位院士。

中研院指出，陳建仁院士畢業於台灣大學公共衛生研究所、美國約翰霍普金斯大學流行病學博士，研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生以及預防醫學，在公共衛生及流行病學方面有重要貢獻，於台大任教期間建立分子流行病學實驗室，開創了台灣分子流行病研究之先河，亦曾任台大公衛學院院長、流行病學研究所創所所長。

因學術成就享譽國際，陳建仁在1998年當選中研院院士，並曾獲選美國國家科學院院士、世界科學院院士、美國流行病學學院院士等，也曾獲行政院傑出科技貢獻獎、總統科學獎、行政院壹等功績獎章等重要獎項。除學術成就，陳建仁虔誠追求信仰，亦獲梵蒂岡冊封為聖大額我略教宗騎士團勳章爵士與耶路撒冷聖墓騎士團騎士。

此外，陳建仁院也曾任中華民國副總統、衛生署署長、國科會主委、中研院基因體研究中心特聘研究員、中研院副院長等。時任衛生署署長期間，領導全國迅速遏止嚴重急性呼吸道症候群（SARS）流行，並改造衛生署及疾病管制局組織、建置全國感染症醫療體系、修訂傳染病防治法，大幅提升台灣的衛生防疫能力。

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