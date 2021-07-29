曾獲陳時中感謝狀 台「流氓藥師」涉槍毒被捕

花蓮警方4月破獲兵工廠，查出槍支來源疑是劉信和，28日逮人搜出槍毒。（圖：花蓮縣警局提供）

有「流氓藥師」封號的台北市萬華區藥局負責人劉信和，疑涉及改造槍械案，前天被花蓮警方搜索，查獲一把模擬槍、15支鏢刀及一包大麻毒品 ；據了解，花蓮警方4月破獲兵工廠，向上追查槍支 來源疑就是劉信和。警方偵詢後先依毒品罪嫌將劉移送台北地檢署，槍支則送鑑定，擴大追查。

劉信和外表粗獷，加上做事無厘頭，被稱為「流氓藥師」。去年他配合口罩 實名制發放，遇到民眾不記領取時間，一天內二度上門購買，劉拍下買口罩亂象，引發關注，事後衛福部長陳時中頒發感謝狀給他。

花蓮縣刑大4月破獲地下兵工廠及販賣槍械案，25歲花姓主嫌非法製造獵槍，以每把槍1萬元台幣（約360美元）賣給不特定人士，檢察官訊後聲押花男獲准，並指揮警方向上溯源追查槍支、零件來源。

花蓮刑大副大隊長韓修愛說，經查發現來源是台北市萬華區的劉姓藥師，早已鎖定；最近疫情趨緩降級，立即報檢方指揮，前天前往萬華區藥局、文山區劉男住所搜索，起獲一包大麻毒品約1.06公克，另查扣一把模擬槍、15支管制鏢刀。

由於毒品事證明確，警詢後先依毒品罪嫌將劉男移送，模擬槍、管制鏢刀已送鑑定，待結果後續偵辦；毒品及槍砲等案件都將繼續溯源擴大追查。