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台美日論壇 陳以信：國民黨疫情和緩後將訪華府、東京

記者周志豪／台北報導
國民黨立委陳以信。圖／本報系資料照片
國民黨立委陳以信。圖／本報系資料照片

在日方主導下，「台美日國會議員戰略論壇」28日召開，與會的國民黨立委陳以信在會中也代表國民黨主席江啟臣表示，感謝美日贈台疫苗，並強調國民黨重視美日關係，疫情緩和後組團訪問華府與東京，加強政黨與國會的對外關係。

陳以信指出，因西太平洋與台灣海峽的和平穩定是台美日三方共同利益，他在會中也呼籲建立「三方二軌區域對話平台」，每年由三方國會輪流召開，邀三方主要政黨、重要智庫代表與會，針對西太平洋與台海情勢廣泛二軌對話。

陳以信說，「三方二軌區域對話平台」每年可共同發布區域和平情勢評估報告，為長期推動區域和平穩定奠定制度基礎。

陳以信會中也建議，台日可仿台美TIFA會談，建立台日制度化經貿會談，藉以深化台日經貿與投資關係，短期或可研議日本福島5縣市食品進口、跨境電子商務或產業供應鏈等議題，長期可朝向簽署台日BTA或EPA為目標。

此外，台日漁業委員會因疫情已約兩年停開，陳以信說，近年來台日多次漁業糾紛衝擊台日關係，且台日漁業協議中第二階段：要求針對群島以南海域進行協商，這些年遲遲沒有展開，籲台日間盡快展開合作，排除台日海上合作的負面因素。

國民黨 疫情 台灣

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