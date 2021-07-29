李登輝逝世一周年 紀念圖書館擬落腳台大

台灣大學校長管中閔。（本報資料照片）

前總統李登輝基金會董事長李安妮今天透露，李登輝紀念圖書館 擬落腳徐州路的台大法學院，台大校長管中閔表達全力支持。台灣 大學總務長葛宇甯說，校方將積極參與規畫討論，也願盡力配合，但更需要政府長期穩定的支持。

李登輝逝世將滿一周年，李登輝基金會、台灣教授協會等本土社團今天召開「呼籲政府推動設立國家級李登輝紀念圖書館」記者會。

李安妮說，父親生前無法完成紀念圖書館，去年治喪大員會議上，有兩位治喪大員提出建立李登輝紀念圖書館的重要性，總統蔡英文相當重視此事，台北市長柯文哲也曾表達願提供協助，今天基金會召開記者會是要向社會報告，紀念圖書館已經得到台大校方全力支持。

李安妮指出，她第一次與台大校長管中閔接觸時，管中閔馬上表示校方對此事全力支持的態度，「讓我們得到鼓舞，至少有個落腳的點」，至於未來如何發展，還是需要有政府力量投入，疫情 解封後，基金會將與台大校方交換更多意見。

台灣大學總務長葛宇甯說，李安妮日前與校方聯絡時，管中閔曾清楚表達校方對此倡議的正面態度，國家級的紀念圖書館牽涉廣泛，從硬體設施、文物典藏、日後維護營運都需要縝密規畫，更需要政府長期穩定的支持，台大未來將積極參與紀念圖書館的規畫討論並願意盡力配合。

葛宇甯指出，目前與李安妮討論的結果，紀念圖書館規畫落腳在台大徐州路舊法學院圖書館，不過，由於校方屬公務機關，財產外借流程受到很多規範，如果有單位表示支持做此事，委請台大協助基金會做圖書館的設置，校方就不會背負可能違反相關國產外借的規定。

葛宇甯說，光是整修、營運經費、人力維持、策展活動、未來檔案收集，就是浩大工程，若沒有政府支持，光靠基金會或校方投入，會非常艱辛。

李安妮則指出，台大法學院本身有太多故事，她念書時，剛好住在對面的市長公館；今天有了這樣的地點，是一個起步，她對此事很樂觀，「明天上山（五指山祭拜），我就會跟爸爸做報告」。

李安妮說，父親來不及說出的遺言就是希望台灣民主更深化、台灣人民更團結，「不能因為李登輝紀念圖書館的籌建，撕裂了台灣、撕裂了人民」。

民進黨立委范雲表示，黨團已有立委管碧玲提案李登輝紀念圖書館的具體法律提案，范雲認為，不管是修訂或建置總統文件文物，需要更完備的管理專法，將所有散落的資料更完整統整管理。

前總統李登輝辭世將滿周年，李登輝的女兒李安妮透露，媽媽曾文惠不知道是拒絕接受、還是真的不知道父親離世，不時會問，「有沒有去醫院看爸爸？」記憶就停留在那個時間點，家屬都配合演出。

另外，對於李登輝生前最疼愛的孫女「巧巧」李坤儀第3胎有意從母姓，延續李家香火。李安妮說，從母性本來就是一個價值、是一個合法的選項，她希望大家看待這件事情，不一定是社會壓力下的產物或傳宗接代的工具，這就是一個選擇；女性主義談的就是選擇，它是一個合法的選擇，就巧巧來講，也不希望這件事被擴大。