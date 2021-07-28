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蔡英文：疫後首要任務是幫助民眾度難關 才能走向振興

記者蔡晉宇／台北報導
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文在會中表示，雖然疫情警戒已經調降，但是這一波疫情，讓國內經濟也受到相當的衝擊；目前已經請行政院針對後續的紓困、振興能夠研妥方案，未來首要之務，就是讓受到衝擊的民眾度過眼前難關，才能逐步走向振興階段。

蔡英文指出，雖然昨天開始疫情警戒降到二級警戒，但防疫不能鬆懈，因此民進黨中常會還是以視訊進行，目的就是要讓黨公職有更多時間，去處理防疫的事情。

蔡英文說，目前的疫苗接種率已經超過月底前25%的目標，38歲以上的民眾也開始預約接種，疫苗覆蓋率還在提高當中。國產疫苗也列入意願登記的選項，自己昨天也在網路上完成意願登記，選擇接種國產疫苗。

談及正在進行中的東京奧運，蔡英文表示，這幾天東京奧運不斷傳出捷報，看到台灣選手有好表現，相信大家都很開心，每位選手都是全力以赴，無論勝敗，大家都要給他們最大的鼓勵，「無論防疫還是奧運，我們都要繼續加油」。

據轉述，民進黨秘書長林錫耀於會中報告，全國疫情警戒降級後的新防疫指引仍提及，請行政機關首長及民意代表配合，不參加公祭、普渡。因此，民進黨全黨要一致全力配合防疫指揮中心宣布的防疫指引，通告所有公職遵照指引，共同作為防疫努力及表率。

此外，針對國民黨立院黨團今天記者會批評政府協助體育選手不力，民進黨發言人周江杰表示，自2016年蔡英文總統上任後，不僅逐步提高預算經費，也針對「國民體育法」進行修法，對於這次東京奧運也提出「黃金選手計畫」，從飲食照顧開始做起，給予培訓選手全程照顧與協助，這些都是實踐蔡總統對台灣體育重視的作為，絕不會像國民黨只是嘴巴說說重視體育而已。

東京奧運 防疫 蔡英文

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