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台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

編譯廖玉玲／綜合外電
台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都放在台灣，如今迫於地緣政治的壓力，不得不開始往歐、美甚至日本設立據點。(路透)
台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都放在台灣，如今迫於地緣政治的壓力，不得不開始往歐、美甚至日本設立據點。(路透)

台積電董事長劉德音26日在股東常會上首度鬆口，德國確實是下一站設廠考慮點；至於在日本設廠已進入深入的討論階段，美國亞利桑納州廠則已在興建中，南京廠更是已展開建置28奈米的成熟製程產能，預計明年下半年便可開始量產。

台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都在台灣。如今出現這樣的轉變，倫敦金融時報（FT）形容，可謂半導體產業一個時代的結束。

晶圓代工的模式，讓歐美和日本的半導體業者可以不用砸大錢興建晶圓廠，轉而把資源集中在其他領域，創造更多價值。但如今迫於地緣政治的形勢壓力，台積電不得不往外「拓展」。

在全球廣設晶圓廠，自然能讓台積電世界第一的地位更加鞏固，但墨卡托中國所（MERICS）科技分析師約翰·李（音譯）指出，近來國際上掀起半導體製造回流的趨勢，實際上都是由國家所推動。如此一來台積電和整個半導體供應鏈的共生關係勢必會生變。換句話說，廣設晶圓廠的「代價」，恐怕就要由台積電的客戶承擔。

報導引述波士頓顧問公司（BCG）和美國半導體產業協會（SIA）4月公布的一份報告，在美國擁有一座晶圓廠的總成本，比在亞洲高出25%到50%。英特爾全球法規事務副總裁史雷特則說，在歐洲製造晶片會比在亞洲有30%-40%的「成本劣勢」。

約翰·李表示，西方政府承諾要給予台積電和其他晶片廠的補助，恐難填滿那40%的缺口。

根據上述BCG/SIA的研究，中國、台灣和南韓政府要給予的財務支援，約占這些晶片製造商在這些國家享有的成本優勢的40%-70%。

台積電已表明，客戶須分攤部分成本，執行長魏哲家本月稍早曾說，「我們面對製造成本的挑戰···因此我們的晶圓價格會穩住，甚至提高。」

問題是，這些改變究竟能得到什麼效益。

以美國政府為例，當初推動晶圓製造回流，是為了減少國防供應鏈對外國來源的依賴，尤其是容易受中國影響的領域，但經過這一年，在全球晶片荒帶來的震撼下，各國政府都希望台積電能到境內設廠，以免他們的產業未來再受類似的供應瓶頸所苦。

但產業專家表示，在多個國家建立晶片產能，卻又希望同時達成國安與供應鏈有韌性的目標，無異於緣木求魚。約翰·李認為在歐盟國家設廠的意義，比在美國或日本薄弱的多。

在最糟的情況下，針對不同國家的產業政策目標打造出晶片供應鏈，最後可能傷害甚至破壞供應鏈。

台積電創辦人張忠謀日前便曾警告，試圖讓「時光倒流」是相當不切實際的作法，「花費了數千億與許多年時間後，結果仍將是無法充分自給自足且成本高昂的供應鏈。」

台積電 供應鏈 晶片

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