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台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到

台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到

記者吳姿賢／台北報導
核二廠2號機昨天清晨發生反應爐急停事件，經調查為人為疏失。 圖／報系資料照片
核二廠2號機昨天清晨發生反應爐急停事件，經調查為人為疏失。 圖／報系資料照片

台灣核二廠2號機當地昨天清晨6時32分發生反應爐急停事件，初步調查為人為疏失。原能會深夜表示，經確認為控制室值班人員在移動座椅時，不慎觸碰到壓克力保護罩才導致主蒸汽隔離閥關閉，致使反應器急停，台電已提出檢討報告及再起動申請，原能會審查後予以同意。

原能會表示，昨天核二廠2號機因主蒸汽隔離閥關閉，導致主汽機跳脫及反應器急停，經電廠現場檢查相關設備並無異常情形，確認是控制室值班人員配合清潔時移動座椅，不慎碰觸一只主蒸汽隔離閥開關的壓克力保護罩，造成壓克力保護罩傾斜位移而誤關閉該閥，導致一次圍阻體隔離系統群組1A動作，致引發主汽機跳脫及反應器急停。

台電公司確認釐清肇因及設備正常後，昨天下午4時30分依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第18條規定，提出綜合檢討報告及再起動申請，再依原能會意見於晚上10時左右提出補充報告內容。

原能會表示，分別針對事件過程中機組系統設備動作序列正確性評估、事件發生肇因、改善措施、機組再起動安全性評估等事項詳加審查，並經駐廠視察員現場查證肇因發生情境及設備無異常狀況後，綜整確認台電已進行完整事件檢討、查明肇因並提出改善措施，故於晚上11時40分同意再起動申請。

原能會說，將持續加強監督機組再起動及後續運轉作業，確認電廠依規定執行，以確保機組運轉安全。

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