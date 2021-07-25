辭世周年／繼承李登輝政治遺產 綠營派系、柯搶話語權

前總統李登輝去年7月30日逝世，將滿一周年。綠營中，以民進黨內派系「正國會」最為積極繼承李的「政治遺產」，相關智庫先後辦了5場「李登輝學」座談會與研討會。圖為去年11月，當時交通部長林佳龍主持「李登輝學」座談會，李登輝的女兒李安妮（站立者）出席致詞。本報資料照片

中華民國前總統李登輝去年7月30日逝世，將滿一周年。李登輝身後的歷史評價有褒有貶，綠營中，以民進黨 內派系「正國會」最為積極繼承李的「政治遺產」，相關智庫先後辦了5場「李登輝學」座談會與研討會；另外，包括台北市長柯文哲 陣營也有動作，呈現各憑本事爭取話語權局面。

民進黨派系人士表示，「正國會」全名為「正常國家促進會」，宗旨之一便是促進台灣 邁向正常國家化，與李登輝所代表的台獨精神，原本就多有吻合；在「李登輝學」系列講座上，包含國際兩岸、憲政改革、經貿戰略、農業政策、公民參與5個主題，連李登輝基金會董事長李安妮都表示，透過「李登輝學」系列座談「重新認識了父親」。

正國會立委陳亭妃表示，李登輝精神長存台灣人心中，舉辦或參與相關系列活動，主要是大家理念上的契合，未必要解讀成有政治動機。

但派系人士指出，李登輝3個字，也成了正國會結合起黨內其他勢力的另一個契機，「李登輝學」系列講座邀請與會對象，不僅橫跨綠營老、中、青三代，也包括文化部前部長鄭麗君、民進黨副秘書長林飛帆等在政治路上仍大有可為者，面對2022選戰布局，形同先建立起了溝通橋梁。

除了正國會，李登輝基金會前秘書長王燕軍近期轉任台北市政府擔任市政顧問，也引發關注。由於王燕軍是李登輝晚年最仰賴的核心幕僚，在柯文哲與綠營關係不睦之際投奔柯營，頗令綠營錯愕。對於為何轉戰柯陣營，王燕軍僅表示，自己目前已參與市府公務，無法對外擅自發言。

知情人士指出，王燕軍在李登輝晚年形同李的分身，李的政治資源都在王燕軍身上，柯文哲這步棋顯然著眼於，若未來民眾黨要持續壯大，甚至柯本人問鼎2024，李登輝支持者的鐵票亦是不可忽視的一塊，也能起到近來被貼「親藍」標籤的平衡效果。

該人士說，綠營和王燕軍並非沒有接觸，王最後選擇柯陣營，除凸顯出藍綠板塊正在裂解的背景，更有李登輝雖然是台獨精神領袖，但李登輝精神並不等於民進黨所主張價值的含義，值得玩味。