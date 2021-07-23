台黨產會抗告成功 婦聯會「美齡樓」移國有

婦聯會美齡樓。（記者曾原信／攝影）

行政院黨產會認定婦聯會所在、總值9.28億台幣的美齡樓為不當財產，限期將該不動產移轉國有，婦聯會聲請停止執行，台北高等行政法院審理後，裁准移轉國有部分停止執行，黨產會不服抗告，最高行政法院認為「無難於回復損害」情形，裁定駁回婦聯會聲請，這是繼中華救助總會後，最高行政法院再次逆轉、駁回民間團體聲請，確定讓黨會產執行處分。

最高行裁定後，美齡樓移轉國有恐已難挽回，黨產會將在收到裁定書後正式行文國有財產署，展開財產移轉登記。婦聯會強調不接受最高行違憲、違法的裁定，更不會向行政濫權的黨產會低頭，將全員動員準備應戰，並誓言永不放棄。

最高行在6月24日首度逆轉廢棄北高行停止執行，中華救助總會名下35筆不動產、總值8億餘元不動產全部移轉國有，國有財產署並已在7月21日完成移轉登記為國有，其中也包括救總所在的台北裕民大樓。

據了解，美齡樓雖面臨產權移轉國有，但婦聯會仍在大樓內辦公，若堅守不離開，黨產會和國有財產署接下來會如何處理使用人的權利，是否強制勒令搬遷，目前尚無定論，若強制執行，美齡樓內有前第一夫人宋美齡的極珍貴文物，婦聯會勢將展開激烈抗爭。

在救總、婦聯會不動產移轉國有接續發生逆轉裁定，下周一將恢復開庭的婦聯會是否為國民黨 附隨組織本訴，未來北高行及最高行如何判決，更受注目。

今年5月黨產會作成處分，認定位於北市林森南路上、登記為社福基金會所有的美齡樓，是國民黨不當取得財產，基金會應於處分書送達30日內，將該房產移轉國有，婦聯會不服、聲請停止執行。

最高行政法院認為，婦聯會未釋明黨產會將美齡樓移轉為國有後，必然會拍賣 出售或移轉登記等，無從認定黨產會將因執行移轉國有處分，有何難於回復的損害。

裁定指出，若社福基金會將來獲得本案訴訟勝訴判決確定，衡諸國家資力明顯足以完全賠償，並無難於回復損害的情形。社福基金會於美齡樓移轉為國有後，如未能於現址繼續處理業務，並非不能遷移他址正常營運，所需費用的損害亦屬可以金錢賠償，並無難於回復損害的情形。

婦聯會表示，在婦聯會是否為國民黨附隨組織，及財產是否為不當取得的訴訟都尚未有法院終局裁定的此刻，最高行直接裁定將人民財產的美齡樓收歸國有，是踐踏人民受憲法所保障的財產權、訴訟權、更嚴重違反憲法中的禁止侵害過當原則。