美投資報告肯定台處科技供應鏈中心 憂能源長期可行性

美國 務院21日發布投資 環境報告，有關台灣 ，報告新增「因其先進研發能力，台灣居於區域高科技供應鏈中心」，且台灣當局一直積極與外國投資人建立夥伴關係，以促進具韌性的生產網絡。

最新投資環境報告提到，台灣是區域與全球貿易投資的重要市場，台灣是全球供應鏈的關鍵一環、東亞運輸和轉運的樞紐，也是先進研發製造中心。

報告指出，台灣在國際科技供應鏈占主導地位，在半導體、5G通訊、AI、物聯網（IoT）等新興科技產品研發具有先進研發能力，是區域高科技供應鏈中心；自2019年起，台灣當局發布鼓勵台商回流政策，吸引中國大陸台商回台設廠，以應對關鍵電子製造業關稅上漲，並分散風險。

報告重申，台灣的金融、批發、零售與電子業仍是外商直接投資首要目標，而台灣吸引的美國投資人領域涵括先進技術、數位、傳統製造業與服務業。

和去年報告相比，金融服務躍居美國對台服務出口的主要項目；而台灣為延攬外國專業人才留台所設計的「就業金卡」，美國人數和比率比起前一年度略增，截至去年底，超過3成受惠者為美國人，報告提到，這項政策有助減輕雇主在工作許可和相關行政作業的負擔。

至於台灣投資環境的結構性障礙，和去年一樣，包括過度或不一致的監管；國內與國有企業在公用事業、能源、郵政、交通、金融與房地產等領域的市場影響力；限制外國所有權投資敏感領域；以及對疑為陸資進行監管審查。

報告也提到，外國私募股權公司關切投資台灣批准和退出程序缺乏透明度與可預測性，且監管機構以行政裁量權准駁投資；這些挑戰在事涉國安敏感的領域尤為明顯。

台灣能源安全也列入投資環境報告，今年度的報告提到，台灣計畫在2025年前逐步淘汰核電，增加天然氣和再生能源發電，企業界也因此質疑台灣長期能源政策的可行性。

國務院報告指出，台灣為全球前25大經濟體之一，去年是美國第九大貿易夥伴。

投資環境年度報告評估超過170個國家及經濟體商業環境，由美國各駐外館處經濟官員分析撰寫；內容包括擴大開放外資與投資人保護措施等實例，及外資所面臨的挑戰和障礙。