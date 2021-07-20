東奧選手搭經濟艙 蘇貞昌三度道歉 體育署長請辭

東京奧運中華代表團19日搭乘包機前往日本，代表團上午至台北松山機場搭機，拳擊女將林郁婷（前左）拿起手機拍下送機親友畫面。（中央社）

台灣參加東京奧運 選手包機搭乘經濟艙、官員搭乘商務艙，引發爭議。體育署長張少熙請辭，行政院長蘇貞昌昨天指示，待奧運結束後，一併檢討處理。此事從前天爆發後，蘇貞昌也在24小時內三度道歉。

教育部 長潘文忠證實張少熙提出口頭請辭並遞交書面辭呈，但表示蘇揆指示先全力照顧奧運國手，以取得佳績為最大目標，尚未核准。行政院發言人羅秉成也說，蘇揆指示，待奧運結束後，教育部與體育署應提交報告，屆時一併檢討處理。朝野昨仍砲聲隆隆，國民黨立院黨團點名潘文忠下台。

蘇：總統和我都不可能看座位表

張少熙昨晚聲明表示，對於奧運選手搭機安排不夠周全，造成選手期待的落差及社會紛擾，他深感歉意，並於前天事發第一時間就向潘文忠提出辭呈。他也說，由於賽事即將開始，現在最重要是穩定軍心，「照顧好選手是我的責任，該負責的我絕對不會逃避」。

蘇貞昌昨表示，蔡總統和他都不可能去看飛機的座次表，發生這種事，總統和他誠摯道歉；他也打電話給羽球 世界球后戴資穎，問還有什麼要改善，戴說其他都還好。

蘇貞昌說，沒想到因為配合相關（防疫）規定，所以把選手排在比較寬的地方，但就算再怎麼立意良善，都應向選手好好說明，取得選手諒解；如果不能這樣，該訂另外飛機商務艙，「最不該的是，官員不應該坐進商務艙」。

「我非常痛心，也誠摯向選手、國人同胞說，這樣的安排不好、不對，我們很對不起，很不會安排。」從前晚臉書道歉、昨天上午公開道歉，到昨晚又透過臉書致歉，蘇貞昌罕見地在24小時之內三度道歉。

選手搭經濟艙 蔡英文早知情？

蔡英文IG照片透露經濟艙，現已刪文。（取材自蔡英文IG）

不過有網友發現，中華隊代表團19日出發日本當天，蔡英文總統在IG上貼出近10張選手在機場照片，貼文寫著「我們一起為台灣的選手們加油、打氣，讓他們帶著滿滿的祝福跟力量，奪得好成績」。但諷刺的是，其中一張照片是機場華航報到櫃台旁的顯示螢幕，上面小字寫著「華航2020東京奧運專機」，中間則是斗大的「經濟艙」三個字。

到了當晚，戴資穎在IG上發限動表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，戴資穎爸爸也發文透露選手是搭經濟艙後，引爆民怒。蔡英文隨後刪除該篇貼文，重新改以另一張中華隊代表團搭機照發文，並坦言自己曾承諾過，要讓選手和教練以搭乘商務艙為原則。對於因防疫需求改變做法，卻未事先說明情況表達歉意。

住宿簡陋 戴資穎出面緩頰

除了包機機位，選手住宿環境也引發爭議。前天戴資穎在抵達羽球隊下榻的東京瑪洛德酒店，並在個人社群網站上分享房內環境照後，卻引發網友批評住宿環境太過簡陋；但戴資穎昨天出面緩頰，強調能夠住在離比賽場館近的地方，省去搭車往返，因而獲得更多的休息時間，對選手來說是非常好的事情。

體育署也強調，這次羽球隊入住的飯店距比賽場館僅十分鐘路程，在承租前也經過中華奧會與教練實體考察確認，其他包括射擊隊、高爾夫球隊住宿飯店也都在離場館15分鐘距離，最重要是符合大會防疫規範的住宿地點。