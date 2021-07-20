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台灣將設立代表處 立陶宛：秋天赴台設立辦事處

中央社台北20日電
立陶宛外交部20日發布新聞稿，以「國家」稱呼台灣，表示也將在今年秋天到台灣設立辦事處。圖為立陶宛外交部長藍斯柏吉斯。（圖取自twitter.com/LithuaniaMFA）
立陶宛外交部20日發布新聞稿，以「國家」稱呼台灣，表示也將在今年秋天到台灣設立辦事處。圖為立陶宛外交部長藍斯柏吉斯。（圖取自twitter.com/LithuaniaMFA）

台灣將在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」，成為在歐洲國家成立的第一個以台灣為名的代表處。立陶宛外交部今天發布新聞稿，以「國家」稱呼台灣，表示也將在今年秋天到台灣設立辦事處。

台總統蔡英文今天在推特發文表示，她很自豪地宣布，台灣將在立陶宛開設「台灣代表處」，期待能和志同道合的朋友更緊密的合作，她並感謝台灣和立陶宛的所有人「讓一切成為可能」。

立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）隨後轉發蔡英文推文，並加上愛心，笑臉，以及台灣和立陶宛國旗符號。

她讚嘆：「多麼美好的早晨，立陶宛和台灣將成為更親密的朋友。我們都是民主小國，都與血腥的專制政權相鄰，但我們都不會輕易退縮。」

薩卡利埃內是「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）成員，曾多次批評中國的人權問題。歐盟3月以新疆人權問題為由制裁中國官員後，中國隨即對10名歐洲議員和學者實施報復性制裁，她也名列制裁名單。

立陶宛外交部在官網發布新聞稿表示，已接獲台北方面通知，將在立陶宛首都維爾紐斯設立代表處，立陶宛對於與台灣擴大多方面合作相當有興趣，尤其是擴展雙方經濟關係與文化交流。駐立陶宛台灣代表處毫無疑問地，將能拉近台灣與立陶宛的人與人交流，提升雙方相互理解。

立陶宛外交部也說，立陶宛計畫今年秋天在台北設立辦事處，以符合政府目標，令出口市場更加多元，並在印太地區民主國家當中尋求新夥伴。

立陶宛外交部表示，台灣在全球74個國家設有代表機構，包括歐盟地區18處。台灣目前在拉脫維亞首都里加（Riga）設有代表處，負責波羅的海3國。

立陶宛和中國有邦交關係，因此這也將是台灣在中國邦交國設立的第一個以台灣為名的代表處。

外交部長吳釗燮上午於線上記者會說明，台灣駐非洲國家索馬利蘭的代表處是首個以台灣為名的代表處，駐立陶宛台灣代表處則是台灣在歐洲國家成立的第一個以台灣為名的代表處。

他表示：「以台灣為名的代表處，更能讓歐洲了解我們代表2300萬的台灣人，意義非常重大」。

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