台灣將設立代表處 立陶宛：秋天赴台設立辦事處

台灣 將在立陶宛 設立「駐立陶宛台灣代表處」,成為在歐洲國家成立的第一個以台灣為名的代表處。立陶宛外交部今天發布新聞稿,以「國家」稱呼台灣,表示也將在今年秋天到台灣設立辦事處。

台總統蔡英文今天在推特發文表示,她很自豪地宣布,台灣將在立陶宛開設「台灣代表處」,期待能和志同道合的朋友更緊密的合作,她並感謝台灣和立陶宛的所有人「讓一切成為可能」。

Proud to announce that we will be opening The Taiwanese Representative Office in Lithuania. We look forward to working together even more closely as like-minded partners & friends. Thank you to everyone in #Taiwan & #Lithuania who made this possible. pic.twitter.com/uPEBN95cPB