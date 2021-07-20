圖輯╱豪雨狂炸 高雄市區道路成汪洋 有人穿泳衣戲水

高雄新興區中華路的積水已達半輛汽車高度。記者張議晨／攝影

高雄市晚間持續降下大雨，水利署晚上9時針對前鎮、鹽埕、苓雅、新興、前金區發布一級淹水警戒。新興區中華路淹水達半輛汽車 高，鼓山區有民眾「雨中作樂」，著泳衣在路旁玩水。市長陳其邁、水利局長蔡長展今晚6點多分別走訪仁武、大樹、鳳山、左營等區，緊盯豪雨是否釀災。

影片來源：聯合影音網

蔡長展說，因瞬間雨勢太大宣洩不及，雨勢緩和後，大多在1個小時內就退水。

晚間9時許，水利署陸續針對前鎮、鹽埕、苓雅、新興、前金區發布淹水警戒。截至8點56分，仁武區、美濃區24小時累積雨量皆破百，鹽埕、前金、新興區時雨量也高達70.5毫米。

雨彈狂炸，警察 冒雨疏導交通。晚間近9時許，高雄市區民族、六合路口北往南方向（中東街至六合一路段）積水，一度封閉機車道。中華三路（民生、大同路口）南往北方向的機車道積水，大同路東西向（新盛至中華）雙向封閉，自強所警網在路口拉封鎖線，管制人車通行，也加強交通疏導。市區中正四路（自強路至文武街）車道積水，雙向封閉，新興分局前金所警網管制人車通行。

高雄市政府表示，今、明兩天颱風烟花外圍輸送的水氣逐日增多，南部午後仍有局部陣雨發生，面對極端氣候，除運用工程手段解決淹水，也希望民眾也能提升防災意識，一同做好防災準備。