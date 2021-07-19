中華隊出戰東奧搭經濟艙「長官商務艙」朝野立委齊轟

東奧中華代表團昨自松山機場包機前往日本東京，寄予奪牌希望的體操隊李智凱（右五）登機前向送機人員振臂致意。(記者侯永全／攝影)

中華隊東京奧運 代表團昨天搭上華航包機出征。不過，因防疫考量，全數教練與選手被安排搭乘經濟艙，相關行政人員卻搭乘商務艙。不但引發朝野立委強烈抨擊；包括蔡英文總統及行政院長蘇貞昌都致歉並表示遺憾。

小戴爸：有種「被騙的感覺」

蘇貞昌表示，行政人員思慮顯有不周，他要向所有奧運代表團選手致歉，後續會請教育部 提檢討報告，追究該追究的責任。教育部長潘文忠與體育署長張少熙也舉行記者會，鞠躬向代表團國手致歉。

政府曾承諾參加重要國際賽事的選手和教練以搭乘商務艙為原則卻跳票，台灣 羽球「球后」戴資穎在Instagram披露搭乘經濟艙，還留下「想念長榮商務艙」的心情；戴爸戴楠凱也說有種「被騙的感覺」。

蔡：座位安排不夠細心貼心

鞠躬道歉 政府承諾參加國際重要賽事的選手和教練以搭乘商務艙為原則，出發的東京奧運選手卻搭乘經濟艙，引發外界抨擊，教育部長潘文忠（左）、體育署長張少熙（右）為此鞠躬道歉。(記者陳柏亨／翻攝)

蔡英文昨晚在臉書道歉表示，「我本來以為，我可以再一次幫選手們好好打氣，預祝大家旗開得勝，沒想到，為了落實防疫、讓選手們獲得更充分照顧的包機，在座位分配上，卻沒有妥善安排」，「選手們不但無法和過去一樣搭乘商務艙，事先也沒有得到完整的資訊」，「我認為這樣實在不夠細心和貼心。讓代表台灣拚戰的選手們感受不佳，我非常遺憾。」

蘇貞昌也說，奧運的主角是選手，不是陪同的官員，讓奧運選手搭乘包機目的，是為讓選手有更好的照顧和協助；如今卻發生讓相關行政人員搭乘商務艙、而選手搭乘經濟艙一事，思慮顯有不周。

蘇貞昌說，他除了致電世界球后戴資穎，向她說聲對不起，也請體育署向所有選手轉達政府歉意，並要求教育部長潘文忠確實督導體育署，全力照顧國手的需求，讓他們全心投入賽事，無後顧之憂。

取得68張席位 史上最大團

東京奧運23日登場，中華代表團主團人員昨從松山機場啟程，一行134人搭華航包機抵東京羽田機場，全體篩檢都是陰性，晚間順利入住選手村和住宿地點，為23日登場的賽事做最後準備。

中華代表團今年東奧在18種運動取得68張席位，是扣除棒、壘球等團隊競賽後的史上最大團，加上教練團、醫療團隊和團本部人員等，組成179人代表團，分為五梯次出征，昨天包括羽球、射擊、射箭、桌球、柔道、跆拳道、游泳、拳擊、體操、划船和輕艇隊等都搭乘包機出發。

中華代表團奧運最佳成績是2004年雅典奧運的兩金兩銀一銅，上屆里約奧運一金兩銅，體育署保守喊出「超越上屆」目標，就今年國手實力來看，更有機會締造史上最佳成績。