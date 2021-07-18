吳敦義：韓國瑜「要黨為他參選開路」郭台銘出馬也因韓

高雄市前市長韓國瑜(左)與國民黨前主席吳敦義。本報系資料照合成

國民黨 前主席吳敦義30日將發表自傳「堅毅之路：吳敦義」。書中談及國民黨2020總統初選採「全民調 」，等於把黨的候選人交給敵對政黨來決定。他更指控時任總統候選人韓國瑜 五點聲明中的「密室協商」，是要黨中央替他的參選開路；對此，韓國瑜則回應「容許我先看過內容再言」。

本書原是為參選2020總統鋪路，但最後峰迴路轉，韓國瑜成了總統候選人，便延宕至今才發行。也因此，在書中最後一章「二○二○：任他凡事清濁」中揭露了主席任內最後一年的總統初選及大選失利過程，以「不以物喜，不以己悲」，強調不管勝選還是敗選，他都有自己的路要走。

吳敦義在書中揭露各方人馬的「初選時序」，他在4月初得知郭台銘要參選，參選原因根據黨政人士透露，郭是在2019年3月到高雄邀請韓國瑜去參觀鴻海研發中心，感覺韓對經濟、高科技不熟悉，於是考慮親自出馬。而吳敦義隨即在4月9日中常會宣布不選2020。

吳敦義在書中強調「不贊成以全民調決定總統參選人 」。內容指出，全民調或許可測知全國的民意走向，但等於把國民黨的候選人交給敵對政黨來決定。吳敦義說：「當時王金平與我都不贊成全民調，因為風險一定超高，但有5位候選人都主張採用全民調，我也只能尊重參選人」。

書中指控韓國瑜「五點聲明」中的「長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已離人民愈來愈遠，希望黨內高層體察民意」；就如同網路上所翻成的白話文所說：「要國民黨高層開出一條路來讓我選」，還指很多人都感覺韓顯然已以總統候選人自居，認為民意就要徵召他，國民黨應順從民意。

書中也提及，最後韓國瑜民調大贏，「韓粉」如願了，但韓國瑜的聲望也開始直線下跌了，就是在初選結束後幾天，大量民意調查反轉，也因此「國民黨民調初選失真」的檢討出現了。而國民黨總統初選後，韓國瑜的支持度再也沒有贏過蔡英文，切中了王金平認為全民調被綠營操作的擔憂。