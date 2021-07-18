驚傳台男跨國混打3劑不同疫苗 醫分析3漏洞造成
今有媒體報導台灣北部一名男子今年4月21日、6月11日、7月2日依序在國內自費接種AZ、在國外接種BNT、在國內公費接種莫德納，很可能為台灣首例曝光三個月內混打三種新冠疫苗者。
台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，此案例曝露出一些漏洞。首先可能之前自費接種未成功登錄於全國系統，再者可能是7月初接種查核還有疏漏，第三是缺乏跨國查核機制下，民眾在國外接種若不告知，醫師也不可能知道；不過，可預期接種三劑後抗體濃度會比兩劑高。
黃立民表示，現在沒有跨國確認接種紀錄的機制，如果民眾又不講，醫師也不會知道，更何況，現在政府沒有規定國外打完回來就不能再打公費疫苗，畢竟國內的公費疫苗是人民的權利。疫苗接種間隔一個月以上都屬於獨立事件，副作用當下過去了就不會累加，可預期三劑都會有效果，免疫系統被多刺激一次，抗體、T細胞等反應會更強，抗體濃度很可能會比兩劑高。
黃立民表示，自費疫苗在過去都是廠商和醫療院所之間的事情，要打幾針、打什麼疫苗，都是民眾和醫師共享決策即可，政府不會管，也沒有法律規定自費疫苗要登錄在全國性預防接種資訊管理系統(NIIS) 。至於公費疫苗，則是醫療院所與政府簽約時，合約上會規定要登錄，所以需要額外人力進行資料登打、送件等人工作業。
難道之前自費接種疫苗者都沒有紀錄可查，已有漏洞？黃立民表示，這要看之前自費疫苗接種時院所與政府之間是如何約定，就算有規定要登錄，也可能有疏漏或沒上傳成功；就算有上傳成功，最近傳出闖關混打成功，也暴露出有些接種站確實查看前次紀錄。
黃立民表示，現在新冠疫苗比較特殊，是因為自費也是政府提供，加上疫苗不夠，才會管這麼緊。現在設站大規模拼接種，常常是人來就打了，沒有完全符合醫療常規的完整詢問，如果沒有確實查看紀錄、民眾又刻意隱瞞，醫師也不會知道。
「所有疫苗都要跟醫師商量，包括所有的好處、壞處、該怎麼打」，黃立民說，畢竟新冠疫苗種類多，未來只會更多更複雜，民眾很難自已分辨或記得各種疫苗要怎麼打，交代清楚自身狀況，與醫師共同決策。
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