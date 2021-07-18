驚傳台男跨國混打3劑不同疫苗 醫分析3漏洞造成

今有媒體報導北部一名男子四個月內在國內外混打三款不同廠牌新冠疫苗，可能為台灣首例曝光之混打三廠牌疫苗者。（本報資料照片）

今有媒體報導台灣 北部一名男子今年4月21日、6月11日、7月2日依序在國內自費接種AZ、在國外接種BNT、在國內公費接種莫德納 ，很可能為台灣首例曝光三個月內混打三種新冠疫苗 者。

台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，此案例曝露出一些漏洞。首先可能之前自費接種未成功登錄於全國系統，再者可能是7月初接種查核還有疏漏，第三是缺乏跨國查核機制下，民眾在國外接種若不告知，醫師也不可能知道；不過，可預期接種三劑後抗體濃度會比兩劑高。

黃立民表示，現在沒有跨國確認接種紀錄的機制，如果民眾又不講，醫師也不會知道，更何況，現在政府沒有規定國外打完回來就不能再打公費疫苗，畢竟國內的公費疫苗是人民的權利。疫苗接種間隔一個月以上都屬於獨立事件，副作用當下過去了就不會累加，可預期三劑都會有效果，免疫系統被多刺激一次，抗體、T細胞等反應會更強，抗體濃度很可能會比兩劑高。

黃立民表示，自費疫苗在過去都是廠商和醫療院所之間的事情，要打幾針、打什麼疫苗，都是民眾和醫師共享決策即可，政府不會管，也沒有法律規定自費疫苗要登錄在全國性預防接種資訊管理系統(NIIS) 。至於公費疫苗，則是醫療院所與政府簽約時，合約上會規定要登錄，所以需要額外人力進行資料登打、送件等人工作業。

難道之前自費接種疫苗者都沒有紀錄可查，已有漏洞？黃立民表示，這要看之前自費疫苗接種時院所與政府之間是如何約定，就算有規定要登錄，也可能有疏漏或沒上傳成功；就算有上傳成功，最近傳出闖關混打成功，也暴露出有些接種站確實查看前次紀錄。

黃立民表示，現在新冠疫苗比較特殊，是因為自費也是政府提供，加上疫苗不夠，才會管這麼緊。現在設站大規模拼接種，常常是人來就打了，沒有完全符合醫療常規的完整詢問，如果沒有確實查看紀錄、民眾又刻意隱瞞，醫師也不會知道。

「所有疫苗都要跟醫師商量，包括所有的好處、壞處、該怎麼打」，黃立民說，畢竟新冠疫苗種類多，未來只會更多更複雜，民眾很難自已分辨或記得各種疫苗要怎麼打，交代清楚自身狀況，與醫師共同決策。