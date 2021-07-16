APEC提疫苗 張忠謀：我們仍需更多數量且要儘快取得

APEC「非正式領袖閉門會議」會後，台積電創辦人張忠謀在總統府舉行記者會。圖／取自總統府直播畫面

台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文出席亞太經濟合作會議（APEC ）非正式領袖會議拋出疫苗 問題，明確提出台灣 和其他許多APEC成員一樣，需要儘快取得更多疫苗。

亞太經濟合作會議（APEC）主辦國紐西蘭今晚針對COVID-19疫情召開非正式領袖視訊會議（Informal Leaders' Retreat），台積電創辦人張忠謀第4度代表總統蔡英文與會。

張忠謀在亞太經濟合作會議非正式領袖閉門會議致詞時表示，此次非正式領袖會議召開的目的是討論亞太地區應如何合作以度過新型冠狀病毒（COVID-19）疫情危機，並加速疫後經濟復甦。

面對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，張忠謀說，台灣迄今維持傑出防疫紀錄，儘管近期疫情曾一度升溫，但目前業已趨緩。

張忠謀說，相信在過程中得到的經驗與知識能夠協助其他APEC成員，持續地願意提供協助。過去台灣曾捐贈口罩與其他醫療物資予其他APEC成員，現在也準備好分享抗疫的知識。

張忠謀也明確表達台灣需要幫助，目前疫苗注射覆蓋率低於20%。雖然美國與日本已慷慨捐贈疫苗，民間機構也已成功採購1000萬劑，仍然需要更多數量的疫苗，且需要儘快取得。而其他多數APEC成員也需要幫助，向目前擁有並生產超過他們自身所需疫苗數量的APEC成員尋求協助。

張忠謀強調，針對疫後經濟復甦，敦促APEC成員，在考慮重要國家安全需求後，彼此間及與全球進行自由貿易。

張忠謀表示，在過去70年，自由貿易使多數APEC經濟體蓬勃發展。自由貿易僅是各APEC經濟體貢獻自己的競爭優勢，而其他APEC成員藉此受惠的方法。

張忠謀指出，然而近來，各方很關切要求「境內」半導體晶片自給自足的趨勢。他指出，過去數十年的自由貿易大幅促進半導體技術發展。因此，越趨複雜的技術致使供應鏈走向「境外」。

張忠謀強調，「試圖讓時光倒流是相當不切實際的」，如果嘗試讓時光倒流，不僅成本將會提升以及技術的進步可能放緩。在花費了數千億與許多年的時間之後，結果仍將是無法充分自給自足且成本很高的供應鏈。

張忠謀表示，大家認同國家安全顧慮確實存在，也相信針對國安應用，在國境內存有一個能夠自給自足的供應鏈是審慎的作法。然而，針對規模大得許多的民間市場，一個基於自由貿易體系的供應鏈是最好的作法。

針對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，張忠謀在結語時指出，台灣能夠協助，也願意、並準備好以自身的知識與經驗提供協助，但也和其他許多APEC成員一樣，需要儘快取得更多疫苗。關於疫後經濟復甦，敦促在考慮關鍵國家安全需求後，應該採取自由貿易。