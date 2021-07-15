歐盟公布碳邊境調整機制 台環署:速修法實施「碳定價」

為加速減碳腳步，歐盟 前天起提出一系列綠色新政，其中碳邊境調整機制最受矚目，鋼鐵、水泥、鋁等高碳排產業首當其衝。台環保署觀察，歐盟此次正式釋放兩大訊息，一是產品國若已實施碳定價，可減免碳關稅 ；二是生產國碳排標準若優於歐盟甚至可免徵收，對台灣 的意義代表「碳定價」趨勢已不可擋，將盡速修法實施。

台工總則說，籲請政府須有通盤的考量與配套，希望不應有單一對象被碳費與總量重複管制，也盡可能避免對產業競爭力和民生產生過大衝擊，更要加速產業結構轉型。

歐盟擬於2030年降低55%的溫室氣體排放，為促使貿易夥伴國負擔與歐盟境內產業相同的碳成本，避免產業外移至其他碳管制較寬鬆的國家，並維護境內產業競爭力，歐盟近日公布碳邊境調整機制草案，預計2023年起試行3年，初期要求進口鋼鐵、鋁、水泥、肥料及電力產品須申報碳排放量。碳邊境調整機制2026年正式實施後，進口商必須購買憑證，作為進口產品碳排放量的繳交費用，價格則依歐盟每周碳權拍賣的平均收盤價格計算。

環保署環管處長蔡玲儀表示，歐盟此次釋放兩大訊息，產品生產國若已徵收碳費或實施碳排放交易制度，產品進口到歐盟將可減免碳關稅；歐盟也會檢視進口產品碳含量，若碳含量較低甚至比歐盟標準嚴格，也可減收或甚至免收碳關稅。

蔡玲儀說，歐盟碳關稅對台灣而言，代表碳定價將是國際趨勢，台灣若不收費，未來就是繳給其他國家，因此有必要盡速修法實施；先前預告的「氣候變遷因應法」草案已授權徵收碳費法源，現在將掌握歐盟碳關稅對產品碳含量的計算方式，補充在草案中以便接軌國際。

歐盟初期雖僅針對部分產業收取碳關稅，但未來可能擴大品項，美日表示將跟進收費。蔡玲儀說，為協助產業做好準備，碳費將專款專用，協助產業投入低碳技術及改善製程設備；至於碳費上路時間，有待母法立法通過後，再訂定子法，也要跟經濟部及產業界討論收費對象、費率，會把握時間布局。