AIT處長酈英傑離任在即 拍影片向台灣感性道別

美國在台協會處長酈英傑。(路透)

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美國 在台協會（AIT）今天透過臉書直播美國國慶慶祝活動。即將離任的AIT台北辦事處長酈英傑表示，這是一個洋溢愛國熱情的節日，「但我們並不是透過展示坦克、軍機和部隊的盛大閱兵來慶祝。」

酈英傑說，他3年任期馬上就要畫下句點，這是他最後一次在台灣 慶祝美國國慶。能夠擔任AIT處長是畢生榮幸，「我持續收到許多朋友傳達的感謝與友誼，這真的讓我深深感動。我想告訴大家，我會把台灣的一切牢牢記在心裡，永遠珍惜。」

AIT下午線上慶祝美國國慶，副總統賴清德預錄影片祝賀，並感謝美國在台灣面臨危險時，為台灣挺身而出，以及酈英傑對台灣的卓越貢獻。慶祝活動中，AIT高雄分處吉祥物「阿米牛」入鏡同歡，現場也有歌手唱美國國歌。

酈英傑（Brent Christensen）說，7月4日是美國獨立紀念日，美國日前慶祝了這個重要的日子。今天，AIT也要在台灣祝賀美國生日快樂，並且慶祝美國這個有著「民有、民治、民享」政府的國家，在245年前誕生。

酈英傑表示，雖然這是一個洋溢愛國熱情的節日，「但我們並不是透過展示坦克、軍機和部隊的盛大閱兵來慶祝」。相反的，美國慶祝的方式是和家人朋友一起野餐、烤肉、看煙火，觀賞高中的樂隊和花車遊行。

他說，美國前總統杜魯門在西元1947年說，美國不是建立在恐懼之上，而是建立在勇氣、想像力，和百折不撓、堅持做好眼前工作的決心之上。這段期間，「我們經歷了疫情帶來的恐懼、政治上的不安、社會的動盪；尤其有太多時候我們得用前所未見這幾個字，來形容這段辛苦的日子。」

酈英傑表示，當今天再回想杜魯門說過的這段話，仍然相信是對的；杜魯門所說的百折不撓的決心，「其實也是我們在台灣身上看到的特質」。

酈英傑即將離台，AIT華盛頓總部日前宣布，主管紐澳與太平洋島國事務的國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）將接任推進美台關係。昨天戴著有「HELLO TAIWAN」字樣口罩抵台的孫曉雅，將是AIT西元1979年成立以來首位女性處長。