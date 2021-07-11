我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電、鴻海：BNT疫苗最快9月底從原廠直送台灣

海地醫師遭逮 疑想篡位 主謀暗殺總統

台積電、鴻海：BNT疫苗最快9月底從原廠直送台灣

記者劉宛琳／台北12日電
輝瑞與BNT共同研發的新冠疫苗。(路透)
輝瑞與BNT共同研發的新冠疫苗。(路透)

台積電、鴻海及永齡基金會今天發出聯合新聞稿宣布已順利完成合約簽署，各完成500萬劑BNT疫苗予行政院衛生福利部疾病管制署作為新型冠狀病毒（COVID-19）防疫使用，預計最快9月底後可按照德國原廠生產排程及台灣接種狀況依序送抵台灣。

新聞稿指出，台灣積體電路製造股份有限公司、鴻海精密工業股份有限公司暨永齡慈善社會福利事業基今日宣布各完成500萬劑BNT（BioNTech）162b2疫苗採購並捐贈予行政院衛福部疾管署作為新型冠狀病毒（COVID-19）防疫使用。

台積公司、鴻海公司與永齡基金會有鑑於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情帶給全球的巨大衝擊，在台灣疫情升溫後，立即評估並積極投入洽商疫苗採購捐贈事宜，感謝多方支持及政府包含總統府、行政院、衛福部與疾管署的授權協助，也已順利完成合約簽署，並將所採購BNT162b2疫苗全數捐贈予衛福部疾管署，預計最快9月底後可按照德國原廠生產排程及台灣接種狀況依序送抵台灣。

此次疫苗捐贈專案秉持原廠製造、原廠標籤、直送台灣之三大原則處理，確保疫苗品質符合行政院衛福部疾管署及相關法規要求。完成BNT162b2疫苗捐贈後，後續疫苗配送來台時程以及施打訊息，將統一依照行政院衛生福利部公告為主。

永齡基金會創辦人郭台銘表示，從5月23日向有關當局提出BNT 疫苗捐贈方案，並自6月1日送件到食藥署，6 月18日政院宣布正式授權至今天剛好7周，這段時間他自知責任重大，阻礙重重，但疫苗採購團隊始終抱持希望，也儘可能希望在最短的時間內完成採購及捐贈的法律程序。

郭台銘說，對大家期待疫苗的焦慮，他與團隊都感同身受。很欣慰今日終於能給社會大眾一個交代。但還不能放鬆，因為持續還要努力催促到貨時間和到貨數量，但這批來自德國原廠直送的疫苗，相信可以協助台灣社會面對疫情時增加信心並且得到喘息。在海外疫情依舊嚴峻的狀況下，台灣未來還是可能有第二波、第三波病毒的侵襲，大家仍應依循防疫規定。團結是克服逆境的解藥，台灣加油，期待疫過天晴。

台積公司董事長劉德音表示，因應COVID-19 疫情對世界各地帶來的威脅與挑戰，台積公司運用自身專業知識與資源，協同台積電慈善基金會、台積電文教基金會以及公司海外據點自2019 年起致力於支援全球防疫工作，提供全球防疫所需資源與協助。

劉德音表示，此次在台灣疫情嚴峻的時刻，能藉由捐贈疫苗協助抗疫是台積公司實踐企業公民角色的具體實現，「相信當克服疫情帶來的挑戰之時，我們也會蛻變得更為強韌。」

鴻海公司董事長劉揚偉表示，台灣社會此刻最需要的就是疫苗資源。我們全權委託郭創辦人，透過永齡基金會的力量主動洽商引進疫苗，提供給台灣醫療防疫體系，善盡社會責任。鴻海公司深知台灣要建構完整的防疫網，企業團體無法獨善其身，必須加入全社會的防疫團隊及體系。每個社區、家庭才有保障，大家才能渡過難關。

疫苗 台灣 防疫

上一則

鴻海、台積電買到BNT疫苗 國台辦：各種謠言不攻自破

延伸閱讀

鴻海、台積電買到BNT疫苗 國台辦：各種謠言不攻自破

鴻海、台積電買到BNT疫苗 國台辦：各種謠言不攻自破
年輕人接種率低、社交活動多 專家憂疫情恐再起

年輕人接種率低、社交活動多 專家憂疫情恐再起
Delta變種占全美逾50%病例 醫師：想戰勝須全民打疫苗

Delta變種占全美逾50%病例 醫師：想戰勝須全民打疫苗
古巴國產新冠疫苗獲緊急使用授權 拉美第一支

古巴國產新冠疫苗獲緊急使用授權 拉美第一支

熱門新聞

2016年季辛吉（左）訪問中國時，中國國家主席習近平（右）與他長談90分鐘。（路透資料照片）

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

2021-07-09 20:10
有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。路透

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

2021-07-11 08:15
復星公告，向台積電、鴻海/永齡基金會銷售1000萬劑新冠疫苗。（歐新社）

復星公告 向台積電、鴻海銷售1000萬劑疫苗

2021-07-11 09:55
賴姓台商向國民黨中部立委投訴，近日接種卡上包含疫苗名稱、國籍與接種日期，均遭對岸否認，因此仍被隔離14天，認為政府應統一接種卡資料登載標準，格式也應與國際接軌。（圖／讀者提供）

台商疫苗接種卡 國籍寫台灣 年份用民國 返中國遭隔離

2021-07-09 19:34
新華社報導，復星醫藥已於7月9日分別和台積電、鴻海及永齡基金會正式簽訂BNT疫苗銷售協議。（歐新社）

網傳新華社報導 上海復星與台積電、鴻海簽約疫苗銷售

2021-07-10 20:52
台積電。（路透）

與上海復星簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

2021-07-10 22:51

超人氣

更多 >
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭
哈潑10歲了 全家曬照慶生 老爸貝克漢喊：別再長大

哈潑10歲了 全家曬照慶生 老爸貝克漢喊：別再長大