我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電、鴻海：BNT疫苗最快9月底從原廠直送台灣

海地醫師遭逮 疑想篡位 主謀暗殺總統

鴻海、台積電買到BNT疫苗 國台辦：各種謠言不攻自破

特派記者呂佳蓉／成都報導
大陸國台辦發言人馬曉光。（記者呂佳蓉／攝影）
大陸國台辦發言人馬曉光。（記者呂佳蓉／攝影）

鴻海（永齡）與台積電已與代理商上海復星簽約購買德製BNT疫苗。大陸國台辦發言人馬曉光今日表示，這樣的福音還是晚了一點，並稱台灣近一段時間稱大陸阻撓台灣購買疫苗、以商逼政是謠言，不攻自破。

馬曉光表示，這是一件好消息，給身陷疫情之中、苦盼疫苗的台灣同胞帶去了福音。當然這樣的福音還是晚了點，如果台灣方面能夠從台胞生命健康福祉考慮，這件事可以早點促成。

馬曉光表示，實際上今年初大概香港、澳門都分別的通過向上海復星協商達成商業協議，「但不管怎說後續進展都能順利進行。」

馬曉光也表示，大陸早就講願意為台灣的抗疫提供力所能及的幫助，願意提供協助，包含提供大陸經過世衛組織認定的中國國藥與科興疫苗。而上海復星願意為台灣提供疫苗，大陸也樂觀其成。

馬曉光說，一段時間以來台灣有各種各樣，不客氣說是謠言，講大陸阻撓台灣得到疫苗、以商逼政，這通通是謠言，不攻自破。台灣在聚焦抗疫的過程中，還有一些人、一些勢力搞些操作，他們不得人心，「難道他們不想讓台灣同胞早日拿到疫苗嗎？」

據傳7月7日能夠完成簽約？馬曉光指出，簽的過程是商業模式，這是上海復星與台灣兩家企業與基金會去協商的。具體情況他還不太了解。台灣有些縣市、團體與企業紛紛表達願意向復星洽購BNT，希望他們的願望也能得到滿足。

台灣 疫苗 澳門

上一則

郭台銘深夜聲明：努力催促到貨時間和量 強調北京未干涉

下一則

台積電、鴻海：BNT疫苗最快9月底從原廠直送台灣

延伸閱讀

年輕人接種率低、社交活動多 專家憂疫情恐再起

年輕人接種率低、社交活動多 專家憂疫情恐再起
古巴國產新冠疫苗獲緊急使用授權 拉美第一支

古巴國產新冠疫苗獲緊急使用授權 拉美第一支
新華社批民進黨勉強同意台積電、鴻海洽購疫苗案

新華社批民進黨勉強同意台積電、鴻海洽購疫苗案
影／打疫苗變磁鐵？鐵湯匙吸手臂影片瘋傳 美CDC、媒體闢謠

影／打疫苗變磁鐵？鐵湯匙吸手臂影片瘋傳 美CDC、媒體闢謠

熱門新聞

2016年季辛吉（左）訪問中國時，中國國家主席習近平（右）與他長談90分鐘。（路透資料照片）

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

2021-07-09 20:10
有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。路透

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

2021-07-11 08:15
復星公告，向台積電、鴻海/永齡基金會銷售1000萬劑新冠疫苗。（歐新社）

復星公告 向台積電、鴻海銷售1000萬劑疫苗

2021-07-11 09:55
賴姓台商向國民黨中部立委投訴，近日接種卡上包含疫苗名稱、國籍與接種日期，均遭對岸否認，因此仍被隔離14天，認為政府應統一接種卡資料登載標準，格式也應與國際接軌。（圖／讀者提供）

台商疫苗接種卡 國籍寫台灣 年份用民國 返中國遭隔離

2021-07-09 19:34
新華社報導，復星醫藥已於7月9日分別和台積電、鴻海及永齡基金會正式簽訂BNT疫苗銷售協議。（歐新社）

網傳新華社報導 上海復星與台積電、鴻海簽約疫苗銷售

2021-07-10 20:52
台積電。（路透）

與上海復星簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

2021-07-10 22:51

超人氣

更多 >
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭
哈潑10歲了 全家曬照慶生 老爸貝克漢喊：別再長大

哈潑10歲了 全家曬照慶生 老爸貝克漢喊：別再長大