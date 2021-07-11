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「一家7口輪穿一條褲子」台前官員回憶他認識的海地

記者徐偉真／台北報導
海地警方9日在總統摩依士遭暗殺的貝松市高級住宅區一帶地毯式搜索，緝捕在逃的嫌犯。美聯社
海地警方9日在總統摩依士遭暗殺的貝松市高級住宅區一帶地毯式搜索，緝捕在逃的嫌犯。美聯社

台駐海地大使館遭疑似暗殺總統摩依士的武裝分子闖入，台國安會前秘書長胡為真今天表示，這件事令他非常掛念，他也回憶和海地之間的經歷，當年海地大地震，台大使徐勉生受傷，第一夫人周美青堅持要慰問探望，好幾個慈善基金會協助海地災後重建。

胡為真說，現在台駐海地大使古文劍是他30年前擔任禮賓司長時，以法文專長考進外交部分發到禮賓司裡第二科工作的年輕同事，因此聽到摩依士被暗殺，大使館被暴徒侵入，他非常掛念。

胡為真說，他剛剛看完駐海地前大使呂慶龍在電視上談海地情勢，非常感懷，台駐艱困地區的外交人員都令人欽佩，呂慶龍提到海地的第一位民選總統Aristide，讓他想到1992年他以禮賓司長身分接待Aristide的歷史。Aristide神父出身，那年才38歲，剛被軍人推翻，成為流亡總統，但帶了12個人來台北，由當時的大使李南興低調陪來。

胡為真說，Aristide會七國語言，來台沒兩天便會了好幾句中文，隨口向他表現，的確得以「語驚四座」，Aristide特別強調海地人最尊敬李南興，喊他「Papa」，因為什麼事都向他請教。李南興在海地那麼窮的國家，前後竟然做了20年大使，智慧、經驗沒有話說，後來他向李南興專誠請教，果然受益。「只是外交部為了維護邦交，讓他待了那麼久，實在太令人驚訝了」。

胡為真說，說到海地的窮讓他想到另一位駐海地前大使謝新平告訴他一個故事，謝新平去一個山上訪問，看到一家人以種花生為生，一家七口居然只有一條褲子，每次由下山的人穿，謝新平形容那家的苦況時眼淚都掉下來。

胡為真說，這麼窮的國家卻在2010年1月遭到大地震，死亡30多萬人，當時的大使徐勉生不幸受重傷。那年2月他剛好重入台國安會工作，前總統馬英九夫人周美青不顧他反對，不顧那時自己身體不好，堅持要率展望會人員前往海地慰問探視。幸好國防部前部長高華柱作了妥善的安排，得以讓台灣的第一夫人順利來回，而展望會和其他慈善團體接著還在海地協助建立大批房舍，以解海地人燃眉之急。若干年後，他已退休，但仍有機會應邀聽取展望會簡報，「甚有內容也」。

大使館 摩依士 地震

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