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新華社：上海復星與台積電、鴻海、永齡 簽約疫苗銷售

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新華社：上海復星與台積電、鴻海、永齡 簽約疫苗銷售

記者林則宏／綜合報導
新華社報導，復星醫藥已於7月9日分別和台積電、鴻海及永齡基金會正式簽訂BNT疫苗銷售協議。（歐新社）
新華社報導，復星醫藥已於7月9日分別和台積電、鴻海及永齡基金會正式簽訂BNT疫苗銷售協議。（歐新社）

台灣採購德國BNT疫苗取得重大實質進展。據新華社報導，復星醫藥已於7月9日分別和台積電、鴻海及永齡基金會正式簽訂mRNA新冠疫苗BNT162b2（復必泰）的銷售協議，將依照正常商業規則和程序，推進疫苗供應台灣。

新華社在報導中再次強調上海復星醫藥擁有BNT疫苗在大中華區的代理權。報導稱，早在2020年3月13日，復星醫藥與德國BioNTech公司簽訂協議，參與BNT新冠疫苗研發，並擁有該疫苗在中國及港澳台地區的獨家商業權益。

報導指出，「作為台灣地區獲得BNT新冠疫苗的唯一洽購方」，復星醫藥負責人表示，「期待這款安全有效的疫苗能早日為島內疫情防控發揮積極作用，維護台灣同胞生命健康安全，幫助台灣同胞儘早恢復正常生活。」

新華社報導，近期台灣地區新冠肺炎疫情持續。7月5日，國台辦發言人朱鳳蓮表示，島內有意願的縣市、民間機構和企業等，可以依照正常商業規則向上海復星醫藥集團洽購疫苗。朱鳳蓮說，「我們希望台灣民眾早日用上急需的疫苗。」

蔡政府無視復星醫藥早在去年3月就取得BNT大中華區總代理權，早前一再堅持必須直接向原廠採購，導致台灣東洋藥品公司去年10月原已宣布取得BNT疫苗在台代理權，預估可採購3000萬劑，並可望在今年第1季交貨，最終卻不幸破局，使得台灣在5月疫情爆發後，面臨疫苗嚴重短缺的窘境。

在強大輿論壓力下，對於上海復星醫藥擁有大中華區代理權一事，疫情指揮中心指揮官陳時中本月6日才鬆口表示，「商業的行為，我們當然是尊重」，讓台積電與永齡基金會採購BNT疫苗終於露出曙光。

疫苗 台灣 疫情

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