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台買BNT 國台辦：唯一洽購上海復星、民間也可買

台灣新聞組／綜合7日電
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（取材自中新網）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（取材自中新網）

傳鴻海永齡基金會、台積電已經與BNT的大中華代理商復星醫藥正式完成法律文件的簽署，報導指出，BNT疫苗可望於8、9月陸續進口。大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日對此事強調，上海復星集團是台灣獲得BNT疫苗的唯一洽購方，台灣有意願的縣市與民間機構可依照正常商業規則向該集團洽購疫苗。

大陸國台辦5日以朱鳳蓮的名義再次表態。朱鳳蓮說，上海復星醫藥集團早在2020年3月就與德國BNT公司簽約，參與BNT 疫苗研發並擁有在「中國大陸及港澳台地區」的獨家商業權益。

朱鳳蓮表示，作為「台灣地區」獲得BNT疫苗的唯一洽購方，上海復星有關負責人早已公開表示，願意將疫苗服務於台灣同胞。

朱鳳蓮最後說，台灣有意願的縣市、民間機構和企業等可以依照正常商業規則向上海復星醫藥集團洽購疫苗，「我們希望台灣民眾早日用上急需的疫苗」。

另據中央社報導，上海復星為台灣購買BNT疫苗代理成立專案小組，將提供台積電、鴻海及慈濟三方共1500萬劑疫苗，對此，指揮中心指揮官陳時中日前回應，有消息、有結果會跟大家報告。

台灣新冠肺炎疫情持續，疫苗需求增加，民間紛紛投入協助採購，據外媒報導指出，鴻海集團創辦人郭台銘和台積電2日與BNT疫苗代理商上海復星醫藥達成初步協議並簽署法律文件，各採購500萬劑。

郭台銘日前發聲明表示，希望所有20歲以上的人都打上疫苗，最好就是不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體不知消息來源，又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導，反而可能妨害台灣取得疫苗的時程。

疫苗 台灣 台積電

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