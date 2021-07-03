與上海復星簽BNT採購？郭台銘：別妨害取得疫苗時程

鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘 今天發布書面聲明表示，希望20歲以上的人都打疫苗 ，但最好不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體不知消息來源，又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導，反而可能妨害台灣 取得疫苗的時程。

郭台銘辦公室聲明如下：郭台銘先生今日上山祭拜胞弟郭台成，為避免記者朋友上山辛苦及群聚，書面表示以下意見「若年輕記者朋友們或大家希望所有20歲以上的人都打上疫苗，最好就是不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體受不知消息來源，又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導、反而可能妨害台灣取得疫苗的時程，大家別上當了！」郭台銘先生今日祭拜行程不會發表看法。

路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代表政府洽購1000萬劑疫苗更進一步。

路透引述知情人士說法，這兩紙初步協議都是和BNT的中港澳台代理商上海復星公司簽署；不過，這還不到最終階段，待雙邊磋商進一步細節後，才會敲定採購合約。

路透指出，知情人士透露，這紙協議包含相關法律文件，但沒寫明可能出貨日期，因目前全球對疫苗需求孔亟；不過，一切順利的話，這批民間採購的疫苗將由德國製造廠直送台灣。