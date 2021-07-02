入境全面普篩上路 台桃園機場下周增26座採檢站提升效率

為防堵Delta變異株入侵台灣，所有昨天中午以後入境旅客都必須在機場進行PCR篩檢，第一批旅客採檢後抱怨採檢過程複雜，要等候約半小時，下午桃機公司建議疾管署調整動線後，讓旅客坐在座位上邊填寫資料邊聆聽採檢說明，不用像中午那樣只有一個工作人員協助旅客一個個填資料。記者鄭超文／攝影

為防堵Delta變異株入侵台灣，各界建議多時的入境旅客全面核酸檢測(PCR)篩檢 作業流程，中央流行疫情指揮中心終於聽進去，行政院長蘇貞昌在臉書公布從昨天中午起實施，桃園機場 第一架全面篩檢的航班抵達後，由於是第一次採用新動線，旅客抱怨在貨櫃屋旁的採檢等候區要花費半小時才能完成採檢，經過桃機公司的建議，疾管署昨天下午在第二航廈更新動線，先在入境大廳的座位區擺放表單、採檢盒等資料，讓旅客依序入座後填寫資料，在由疾管署人員進行採檢說明，大幅減少旅客等候時間，截至下午3時止，共計4航班83位旅客完成採檢，桃園機場公司也依據指揮中心要求，自下週二起預計增設26座簡易採檢站，提升機場採檢作業效率。

機場公司表示，中午12時起實施對非重點高風險國家入境旅客實施PCR篩檢，首波入境的是抵達第一航廈的韓航KE691及國泰CX494兩架班機，34位旅客通過海關走進入境大廳後，即循機場公司預先規劃好的動線前進等候採檢，採檢屋一次可同時讓5人進行篩檢，部分需等候的旅客則於大廳內設置的等候區休息，並依序由工作人員導引前往篩檢。機場公司觀察，第一航廈首班KE691班機共23位旅客，自航機落地後1.5小時全數完成通關及採檢作業；第二航廈首班抵達為長榮BR105班機，12位入境旅客亦於落地後約1小時完成通關及採檢作業。

韓航的楊姓旅客表示，採檢是用吐口水的方式蒐集唾液，從等候到採檢完大約要花半小時，採檢過程有點複雜，在採檢區約花了半小時。但是幾位旅客也同時說，願意配合做採檢，比較安全。由於第一航廈的動線設計上，只有一位疾管署人員協助旅客填寫資料並發放採檢盒等，造成旅客等候時間比較久。經過機場公司建議後，重新調整動線，先將資料擺放在旅客等候區，讓旅客做好後就能同時在座位上填寫資料，並同時聆聽工作人員解說採檢注意事項，大幅減少等候時間。

機場公司總經理但昭璧表示，為配合強化入境採檢措施，機場公司昨天已事先邀集機場各單位審慎討論規劃，設置相關篩檢設施設備，並進行3次檢討與現勘，動員超過80名同仁配合疾管署篩檢作業，並在第一及第二航廈入境大廳規劃了120個及214個座位區讓旅客安心等候。

機場公司再次提醒入境旅客完成篩檢後，皆須搭乘防疫 車輛前往防疫旅宿或集中檢疫所進行後續檢疫，旅客親友請勿到機場接機，以減少接觸及病毒傳播風險，遵守國家邊境防疫政策，確保國境安全及國人健康。