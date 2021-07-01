我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC：打莫德納或輝瑞後染疫 病毒量低40%

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

台學者：台灣將面臨促統壓力 和統不成 中就會武統

記者林則宏／綜合報導
圖為7月1日上午，在北京天安門廣場舉行的中國共產黨成立100周年慶祝大會。（新華社）
圖為7月1日上午，在北京天安門廣場舉行的中國共產黨成立100周年慶祝大會。（新華社）

中共總書記習近平1日在中共建黨百年談話中提及台灣議題，淡江大學中國研究所榮譽教授趙春山接受「中評社」專訪時表示，中國現在又把球丟回蔡政府，蔡英文總統若不接受一個中國原則和九二共識，即使不搞台獨，兩岸關係也將越來越不好，台灣未來面對不是獨立問題，而是「促統」壓力。

習近平在7月1日講話中表示，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢誌不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和『九二共識』，推進祖國和平統一進程。」

習近平說，「包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何『台獨』圖謀，共創民族復興美好未來。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。

趙春山認為，習近平談話提到要堅持一個中國原則和九二共識，是用「和」，這與過去一個中國原則下的九二共識，不太一樣。因一個中國原則就是國民黨主張，所以國民黨只要提到九二共識就可以，因內有一個中國原則涵義。

但民進黨不承認一個中國原則，因此民進黨上來後一定要強調，要民進黨說明九二共識的內涵。

趙春山分析，如果民進黨想要恢復兩岸交流，「要講一個中國原則，我們才有九二共識」，沒有一個中國原則，就沒有九二共識。但習談話還是有提到九二共識，作為雙方復談的基礎，那就是裡面還是有「各自表述」的空間。

趙春山說，習近平其實就是在對蔡總統喊話，這也凸顯中國中國保留解決問題的方法。對於有人提及兩岸「武統」，習近平還是定調為「和平統一」。要和平統一，那就是要談判。

再者是推進和平統一進程，中共現在已從建黨百年征程踏向第二個百年目標，未來對台政策要完全配合第二個百年目標前進，兩岸和平統一進入「進程」，未來中國會做很多工作。

他舉例，中國以前對台集中在反獨，「未來會加強促統」。趙春山預期，「未來不會維持在不統不獨不武」，中國對台將「硬的更硬、軟的更軟」。

硬的是針對蔡政府，未來會一步一步走向極限施壓；軟的更軟是對台灣人民，還是寄希望於台灣人民，但跟過去不一樣，寄希望於台灣人民會有選擇性、區隔性，凡是選擇「台獨」的，不在台灣人民之列。

因此，他認為，現在球又丟過來台灣，蔡英文總統如果不接受一個中國原則和九二共識，即使不搞台獨，兩岸關係也是越來越不好。因為中國不管台灣了，會按照他們自己的節奏來做。

趙春山指出，統一已放入議程，台灣未來面對的不是獨立問題，而是促統壓力。如果台灣完全不想談判，也對一個中國原則、九二共識不回應，那就接受中國中國施壓，「最後和平統一不成，就會武力統一」。

中國 台灣 習近平

上一則

北市環南市場爆41人PCR確診 緊急休市3天

延伸閱讀

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應
回應習近平黨慶演說 美：持續支持和平解決兩岸問題

回應習近平黨慶演說 美：持續支持和平解決兩岸問題
中共建黨百年 歐洲議員批評威脅台灣侵害人權

中共建黨百年 歐洲議員批評威脅台灣侵害人權
中共百年黨慶 馬斯克發文讚嘆引熱議

中共百年黨慶 馬斯克發文讚嘆引熱議

熱門新聞

防堵Delta變異株，中央流行疫情指揮中心宣布，6月27日零時起，自英國、印度等7個「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天。圖為桃園機場旅客入境由防疫人員核實檢疫電子申報資料。記者鄭超文／攝影

台灣邊境管制升級 27日起入境集中檢疫 7高風險國旅客公費

2021-06-25 19:31
為防止新冠肺炎致「快樂缺氧」猝死，血氧機成為偵測利器。（美聯社）

台開放海外攜回或寄送醫用血氧機 每人1台為限

2021-06-28 17:00
指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

2021-06-29 16:22
本土疫情持續延燒，Delta變種病毒株更入侵台灣，病毒的防範再次成為民眾熱議的焦點。圖／聯合報系資料照片

雙層口罩真安全？醫提醒2族群不要這麼戴 2NG要注意

2021-06-27 18:03
屏東縣政府發放物資。(取材自臉書)

Delta變種攻進台 屏東「準四級」戒備、千人打疫苗

2021-06-25 20:49
陳宗彥指出，目前會沿用去年在第一及第二航廈各建立五個採檢站進行採檢安排，如果遇到同一時段多航班進來，不排除用更大量的採檢速度消化。圖／取自指揮中心記者會直播畫面

2日起入境台灣全面PCR 第一、二航廈各5座篩檢站

2021-07-01 10:35

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」

遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創