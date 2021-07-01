台學者：台灣將面臨促統壓力 和統不成 中就會武統

圖為7月1日上午，在北京天安門廣場舉行的中國共產黨成立100周年慶祝大會。（新華社）

中共總書記習近平 1日在中共建黨百年談話中提及台灣 議題，淡江大學中國 研究所榮譽教授趙春山接受「中評社」專訪時表示，中國現在又把球丟回蔡政府，蔡英文總統若不接受一個中國原則和九二共識，即使不搞台獨，兩岸關係也將越來越不好，台灣未來面對不是獨立問題，而是「促統」壓力。

習近平在7月1日講話中表示，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢誌不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和『九二共識』，推進祖國和平統一進程。」

習近平說，「包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何『台獨』圖謀，共創民族復興美好未來。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。

趙春山認為，習近平談話提到要堅持一個中國原則和九二共識，是用「和」，這與過去一個中國原則下的九二共識，不太一樣。因一個中國原則就是國民黨主張，所以國民黨只要提到九二共識就可以，因內有一個中國原則涵義。

但民進黨不承認一個中國原則，因此民進黨上來後一定要強調，要民進黨說明九二共識的內涵。

趙春山分析，如果民進黨想要恢復兩岸交流，「要講一個中國原則，我們才有九二共識」，沒有一個中國原則，就沒有九二共識。但習談話還是有提到九二共識，作為雙方復談的基礎，那就是裡面還是有「各自表述」的空間。

趙春山說，習近平其實就是在對蔡總統喊話，這也凸顯中國中國保留解決問題的方法。對於有人提及兩岸「武統」，習近平還是定調為「和平統一」。要和平統一，那就是要談判。

再者是推進和平統一進程，中共現在已從建黨百年征程踏向第二個百年目標，未來對台政策要完全配合第二個百年目標前進，兩岸和平統一進入「進程」，未來中國會做很多工作。

他舉例，中國以前對台集中在反獨，「未來會加強促統」。趙春山預期，「未來不會維持在不統不獨不武」，中國對台將「硬的更硬、軟的更軟」。

硬的是針對蔡政府，未來會一步一步走向極限施壓；軟的更軟是對台灣人民，還是寄希望於台灣人民，但跟過去不一樣，寄希望於台灣人民會有選擇性、區隔性，凡是選擇「台獨」的，不在台灣人民之列。

因此，他認為，現在球又丟過來台灣，蔡英文總統如果不接受一個中國原則和九二共識，即使不搞台獨，兩岸關係也是越來越不好。因為中國不管台灣了，會按照他們自己的節奏來做。

趙春山指出，統一已放入議程，台灣未來面對的不是獨立問題，而是促統壓力。如果台灣完全不想談判，也對一個中國原則、九二共識不回應，那就接受中國中國施壓，「最後和平統一不成，就會武力統一」。